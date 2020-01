Ministro de Exteriores alemán critica la estrategia de Trump en Irán

El ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas, criticó este domingo (19.01.2020) la política de máxima presión de Estados Unidos contra Irán. "Las amenazas y las acciones militares no han cambiado nada" el comportamiento del liderazgo en Teherán, dijo Maas en el medio alemán Bild am Sonntag. "No debemos pretender que la situación mejorará automáticamente con un cambio de régimen en Teherán. Esto ya ha tenido resultados negativos en otros lugares, por ejemplo, en Irak", aseguró.

Si se quiere mejorar la situación con Irán, no tiene sentido acabar con el diálogo, afirmó Maas. "Luego tenemos que conversar con Irán y exigir el cumplimiento de los derechos humanos. En cualquier caso, las amenazas puras y la escalada militar tampoco han aportado nada. Queremos evitar una conflagración en Oriente Medio. La UE apuesta por la diplomacia en lugar de la escalada".

Mantener el acuerdo nuclear

Según Maas, Estados Unidos y Europa tienen un enfoque diferente. "Si bien Estados Unidos abandonó por sí solo el acuerdo nuclear y ejerció la máxima presión sobre Irán, nosotros queremos avanzar juntos a través de las negociaciones".

Así, Maas instó a Teherán a cumplir inmediatamente con las obligaciones bajo el acuerdo. "El aumento del enriquecimiento de uranio debe llegar a su fin. Además, la Agencia Internacional de Energía Atómica debe continuar teniendo acceso a todas las instalaciones en Irán para verificar esto de cerca", afirmó.

Al mismo tiempo, Maas criticó las acciones de Irán contra los manifestantes críticos con el Gobierno. "La forma en que las autoridades de seguridad iraníes tratan con los manifestantes es absolutamente inaceptable y está claramente condenada por nosotros".

FEW (dpa, AFP)

