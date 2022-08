Minas de rubí en Mozambique

La postura de la propia mina es clara: ellos pagan sus impuestos como es debido, y con ese dinero el gobierno central de Mozambique debería construir escuelas en la región, ofrecer seguridad y luchar contra la pobreza. La mina por sí sola no puede proporcionar un medio de vida a todos los habitantes de la región.

Mientras, algunos lugareños siguen intentando entrar ilegalmente en la mina para extraer rubíes ellos mismos. Al parecer, ya se han registrado enfrentamientos violentos con el personal de seguridad de la mina. ¿Son los rubíes una bendición o una maldición? Adrian Kriesch se propone encontrar una respuesta.



Horarios de emisión:

La Paz UTC -4 | Buenos Aires UTC -3 | Ciudad de México UTC -5