Militar ruso se asila en Francia tras denunciar invasión a Ucrania

El exparacaidista ruso Pavel Filatiev se atrevió a denunciar la guerra en Ucrania y la corrupción en el ejército, pero pronto comprendió que lo único que podía esperar era la cárcel, por lo que decidió pedir asilo político en Francia, se informó el martes (30.08.2022).

El exmilitar de 34 años que combatió dos meses en Ucrania, llegó el domingo a París vía Túnez. El martes por la tarde fue liberado y ahora se dispone a pedir el asilo político, dijo a la agencia AFP su abogada, Kamalia Mehtiyeva.

Su vida dio un vuelco cuando en agosto publicó en la red social rusa Vkontakte un relato de 141 páginas, después de haber servido en el 56º regimiento de tropas aerotransportadas con base en la península de Crimea.

"Cuando me enteré de que el mando pedía que me condenaran a 15 años de prisión por información falsa (contra el ejército ruso), entendí de que aquí no llegaría a ninguna parte y que mis abogados no podrían hacer nada por mí en Rusia", declaró Pavel Filatiev a la AFP, que lo entrevistó el lunes en la sala de espera para solicitantes de asilo del aeropuerto Roissy-Charles de Gaulle de París.

Su texto titulado "ZOV", que significa "llamada" en ruso y que al mismo tiempo recuerda las letras pintadas en los tanques rusos en Ucrania, critica la ofensiva lanzada el 24 de febrero.

"No teníamos el derecho moral de atacar a otro país, ni a las personas más cercanas a nosotros", dijo el soldado, quien describe un ejército ruso hecho pedazos, apenas equipado y sin formación, "en el mismo estado en el que se encuentra Rusia en los últimos años". (afp)