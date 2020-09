Militar brasileño que viajó con Bolsonaro cumplirá en España pena por narcotráfico

El sargento del Ejército del Aire brasileño que fue arrestado en el aeropuerto de Sevilla con 37 kilos de cocaína en una maleta cuando viajaba con el presidente de su país, Jair Bolsonaro, tendrá que cumplir toda la pena en España, seis años de prisión, según se informó este jueves (17.09.2020).

El militar, identificado como M.S.R., fue arrestado el 25 de junio de 2019 en el aeropuerto de Sevilla cuando acompañaba a Bolsonaro a una cumbre a Japón, y fue condenado a la citada pena y una multa de dos millones de euros. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla confirmó la sentencia y advirtió que el procesado no podrá viajar a su país hasta que salga libre.

En su comparecencia ante el tribunal, el militar admitió que llevaba 37 tabletas de cocaína en su maleta, su portatrajes y una mochila y que la droga le fue entregada en Brasil.

"Quien me la entregó me dijo que su destino era Suiza y que yo debía meterla en Europa", explicó M.S.R. y añadió que su misión era acudir al centro comercial Alcampo "sobre las tres o cuatro de la tarde" del día de autos, el 25 de junio de 2019, para allí dar la cocaína a otro hombre a quien no conocía.

"Tenía que ir con ropa de camuflaje, con una camisa verde, y la otra persona me conocería por una foto. Íbamos a quedar en el Burger King y él me haría una seña", dijo.

El militar, que traficó con cocaína con una pureza del 80% y valorada en 1,4 millones de euros, se encuentra recluido en la cárcel Sevilla I, en Alcalá de Guadaíra. Tras su detención, Bolsonaro pidió aplicarle "un castigo severo". (efe)