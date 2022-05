Miles marchan en Perú contra las reformas educativas

Miles de estudiantes salieron el viernes (13.05.2022) a las calles de diversas ciudades de Perú para protestar contra la Reforma Universitaria y el proyecto de ley 904, que da poder a asociaciones de padres en los contenidos escolares, dos proyectos que han generado la oposición de colectivos educativos.

"Marcho porque los cambios que se están dando no se pueden frenar y no podemos ir para atrás. No podemos permitir que se generen de nuevo universidades de mala calidad que estafen a la gente que está estudiando ahí por ganar unos soles", dijo a Efe Kevin Prado, estudiante de administración y negocios internacionales, de 27 años, en la protesta de Lima.

El Congreso peruano aprobó el pasado 5 de mayo una reforma universitaria que da menos poder a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), un organismo técnico que vigila la gestión de estas instituciones educativas.

Además de Lima, Arequipa, Huancayo, Loreto, Cusco o Madre de Dios también reunieron a estudiantes y protestantes en manifestaciones que transcurrieron de forma pacífica.

Peligran contenidos de educación sexual y enfoque de género

Decenas de gremios de educación y de defensores de los derechos sociales se unieron para protestar contra esta reforma y la aprobación del proyecto de ley 904, que da poder a asociaciones de padres en los contenidos escolares, lo que abre la puerta a que contenidos de educación sexual o con enfoque de género desaparezcan de las aulas.

"Yo soy cristiana evangélica y que, a partir de ciertas creencias y dogmas, se ejecuten reformas estado es incorrecto”, declaró a Efe Isabel Jiménez, de 33 años y con una hija en edad escolar.

A su juicio, "el enfoque de género no es aquello que dicen" los grupos más conservadores, que alegan "que es una ideología que viene a homosexualizar a los niños o enseñarles pornografía".

"Eso es una falsedad", subrayó.

Creencias religiosas

Jiménez se refirió en la plaza San Martín de Lima al partido promotor de este proyecto de ley, Renovación Popular, al que acusa de imponer sus creencias religiosas y querer "adoctrinar".

Destacó que los padres deben guiarse por los especialistas que son los maestros y no al contrario.

"Licencia por educar no para estafar", "la reforma no se vende, la reforma se defiende", "Perú sin tabúes" y proclamas a favor de la educación sexual eran algunos de los lemas escuchados y que se podían leer en pancartas.

Las protestas también fueron motivadas por la elección de los miembros del Tribunal Constitucional este martes en una votación parlamentaria que se llevó a cabo en circunstancias inusuales y parcialmente secretas.

"Consideramos que este proceso de elección no ha sido transparente y tampoco ha permitido conocer a la ciudadanía el debate o la motivación de los congresistas para poder elegir a cada uno de estos tribunos", dijo a Efe la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional Derechos Humanos, Jennie Dador.

Todas estas aprobaciones y hechos han provocado una opinión predominante en muchas calles de Perú durante la tarde del viernes, la petición del cierre del Congreso.

