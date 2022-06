Miles de personas protestan contra la inflación en Londres

Decenas de miles de personas salieron a las calles de Londres este sábado (18.06.2022) para exigir al gobierno del primer ministro británico, Boris Johnson, que adopte medidas para hacer frente a la crisis del incremento del costo de la vida. La convocatoria fue realizada por una federación de sindicatos, así como organizaciones de diversas regiones de Inglaterra y Gales.

La multitud comenzó su marcha al mediodía desde Portland Place hasta la Plaza del Parlamento, para terminar con un discurso protagonizado por la secretaria general del Congreso de Sindicatos (TUC, por sus siglas en inglés), Frances O'Grady. Una investigación del sindicato aseguró que los trabajadores británicos han perdido unos 20.000 euros desde 2008 porque el salario no ha seguido el ritmo de la inflación.

"Nosotras no hemos tenido ningún aumento de sueldo en los últimos diez años. Y en ese tiempo todo ha subido. No es solo la gasolina, son los impuestos municipales y todo lo demás", explicó a EFE Stephanie, profesora en una escuela inglesa. Su colega Jacinta puntualiza que la crisis "se debe a la mala gestión de nuestros gobiernos". "Están gastando el dinero en los lugares equivocados, están llenando los bolsillos de los ricos y no están pensando ni por un momento en los trabajadores".

Acusan mala gestión

A lo largo de la manifestación se repitieron pancartas con fotografías de Johnson y su ministro de Economía, Rishi Sunak, en las que se lee "Hay que hacerlos pagar a ellos". También proliferan los mensajes en favor de "expulsar a los 'tories'" del gobierno, los que demandan "cobrar impuestos a los ricos, no a los trabajadores" y los que piden aumentar el financiamiento del sistema público de salud.

Otros carteles reclamaban "Recorten las guerras, no el bienestar" y "Acabemos con la pobreza energética, aislemos los hogares ahora". "El gobierno lo atribuye todo a la guerra de Ucrania y la inflación global, pero lo que de verdad ocurre es que han gestionado muy mal el ‘brexit' y han rechazado tomar medidas cuando podrían haber hecho algo para evitar la subida del combustible, que es lo que nos está destruyendo a todos", afirma Sarah, una manifestante.

En las últimas horas también se supo del fracaso de las negociaciones para desconvocar las huelgas de ferrocarril y metro que proseguirá la semana que viene con la intención de pedir una mejora completa de las condiciones de trabajo en este sector del transporte.

