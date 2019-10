Miles de personas piden la renuncia del presidente de Haití

En un ambiente festivo y convocados por varios artistas, decenas de miles de personas se congregaron este domingo (13.10.2019) en Puerto Príncipe para exigir la renuncia del presidente de Haití, Jovenel Moise. Ha sido la manifestación más multitudinaria y pacífica de las que se ha celebrado desde el inicio del movimiento antigubernamental, el pasado 16 de septiembre.

Vestidos de blanco, los manifestantes –entre los que había también familias con niños– marcharon siguiendo los camiones con música en los que iban los cantantes, entre ellos Izolan, Mathias y Ti Djo Zenny, todos ellos famosos en Haití. "Los artistas que dicen que no hacen política, es falso: si dicen que hacen música para la juventud más les valdría escuchar justamente a los jóvenes”, dijo Fernando Duclair, un opositor en referencia a los músicos que optaron por no plegarse al llamado.

Bajo el lema "lage pye'w” (renuncia), la marcha comenzó frente al Teatro Rex, en Champ de Mars, cerca del Palacio Nacional, y se dirigió a Pétion-Ville, sector acomodado en el sureste de Puerto Príncipe, a los pies del cerro donde se encuentra la residencia del presidente Moise. A diferencia de la gran mayoría de las protestas, esta vez la policía no usó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

"La oposición somos todos”

"Hoy la oposición es toda la población: tiene hambre, no puede vivir, sus hijos no van a la escuela. Yo tengo para comer, pero no por eso voy a dejar de ver a quienes, al lado mío, no tienen nada”, dijo el rapero Izolan observando a la compacta multitud que rodeaba al carro. "Ya nadie quiere quedarse en casa, todos estamos hartos. El presidente debe hablarle al pueblo, no puede permanecer mudo. Hoy no puede uno guardar silencio”, agregó el cantante.

El detonante de las protestas fue el desabastecimiento de combustible que comenzó en agosto pasado, sumándose a otros factores de descontento de la población, como el desempleo, la inflación y la creciente inseguridad en Puerto Príncipe. El silencio del presidente Moise, que apenas se ha dirigido al país una vez desde el comienzo de la crisis, el pasado 25 de septiembre, cuando se difundió un discurso a las 2 a.m., ha enardecido aún más los ánimos.

Los partidos de oposición anunciaron la convocatoria de nuevas protestas. El martes está prevista una jornada de solidaridad con las víctimas de la "represión policial y gubernamental", según este nuevo calendario de movilización publicado por André Michel, portavoz del Sector Democrático y Popular. El miércoles se celebrará un funeral nacional por los "asesinados" durante las semanas de movilización y el jueves, se ha convocado un "levantamiento general de las masas populares y campesinas", coincidiendo con la fecha de la muerte del héroe de la independencia, Jean Jacques Dessalines.

DZC (EFE, AFP)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Merkel urge a Erdogan a detener de inmediato su ofensiva en Siria La canciller alemana Angela Merkel advirtió que la operación podría forzar a gran parte de la población a abandonar sus hogares y supondría un riesgo "de desestabilización en la región y de un resurgimiento del Estado Islámico". Por otro lado, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que está considerando imponer "poderosas sanciones" al gobierno de Erdogan (13.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) La keniana Brigid Kosgei bate el récord mundial de maratón La keniana Brigid Kosgei batió el récord mundial de maratón en Chicago, al hacer un tiempo de 2h14:04, con lo que destronó a la británica Paula Radcliffe, cuya marca databa de 2003, cuando hizo 2h15:25 en Londres. La atleta africana de 25 años ruzó sola la línea de meta, con las etíopes Ababel Yeshaneh (2h20:51) y Gelete Burka (2h20:55) distantes en segundo y tercer lugar (13.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Miles protestan en Berlín contra la ultraderecha tras ataque antisemita en Halle Los manifestantes se congregaron en el centro de Berlín para repudiar el ataque antisemita en el este de Alemania que dejó dos muertos. La manifestación comenzó frente a la Universidad Humboldt, en la plaza Bebelplatz, escenario en 1933 de la quema de libros por parte del régimen nazi. La plataforma Unteilbar (indivisibles), que convocó la concentración, habló de unos 13.000 asistentes (13.102019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Polonia: Nacionalistas por una nueva victoria en las votaciones Las últimas encuestas dan la victoria a PiS, la fuerza de corte nacionalista-conservador que ya gobierna Polonia desde 2015, con hasta un 46 % de los votos. Según esta encuesta, PiS repetiría la mayoría absoluta lograda en los pasados comicios.

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) "Lady Liberty" y nuevos arrestos en Hong Kong durante manifestaciones prodemocracia La estatua, llamada "Lady Liberty", obra de un artista hongkonés de 32 años, representa a una manifestante con una máscara de gas, gafas de protección y un casco. En la mano porta un paraguas, símbolo del movimiento prodemocracia de Hong Kong, y en la otra una pancarta negra que reza: "Liberen Hong Kong, la revolución de nuestro tiempo".

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Más de 130.000 personas escapan de campamento sirio durante ofensiva turca Varias familias de miembros del grupo yihadista Estado Islámico escaparon del campamento de Ain Issa, en el norte de Siria, tras retirarse de allí la Policía kurda en medio de la "inestabilidad" por el avance de las tropas turcas. La ONU advierte que alrededor de 400.000 personas en el noreste de Siria pronto necesitarán ayuda por la escasez de agua en zonas rurales y sus alrededores.

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) El tifón Hagibis deja más de 20 muertos e importantes inundaciones en Japón Al menos 24 personas han muerto y 17 están desaparecidas en zonas del centro, este y noreste de la isla principal de Honshu, mientras que al menos 170 resultaron heridas en todo el país. El paso de Hagibis, el decimonoveno tifón de esta temporada en el Pacífico y uno de los más fuertes que han golpeado Japón en décadas.

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Jan Frodeno amplía el reinado alemán sobre el Triatlón El deportista alemán Jan Frodeno ganó el Campeonato Mundial de Ironman en Hawái. Frodeno, de 38 años, volvió a la cima de este deporte tras obtener el título también en 2015 y 2016, y sumar seis años consecutivos de victorias para deportistas alemanes. En la prueba femenina, el primer puesto fue para la también alemana Anne Haug. (13.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Manifestaciones de los kurdos en Europa Decenas de miles de personas marcharon en varias ciudades europeas para apoyar a los kurdos de Siria contra el ataque de Turquía. En Hamburgo (en la imagen) unas 6.000 personas; en Colonia, unas 10.000; en Fráncfort, unas 4.000. En París, fueron unas 20.000 personas. Hubo concentraciones similares en Chipre, Atenas, Varsovia, Zúrich, La Haya y Bruselas. (12.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Atacan las instalaciones de Teleamazonas en Quito Poco antes de que entrara en vigor el toque de queda y militarización del distrito metropolitano de Quito, decretados por el presidente, Lenín Moreno, un grupo de desconocidos incendió las instalaciones del canal Teleamazonas lanzando cócteles molotov. Luego lanzaron también piedras a los bomberos. Los manifestantes atacaron también las instalaciones del diario El Comercio. (12.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) El tifón Hagibis azota Japón El potente tifón Hagibis tocó tierra en Japón el sábado por la tarde. Su llegada fue precedida por lluvias torrenciales y fortísimos vientos que provocaron la muerte de inicialmente dos personas y la desaparición de otras seis, aunque un recuento posterior eleva las cifras a 11 fallecidos y 15 desaparecidos. Unos 7,3 millones de japoneses recibieron consignas de evacuación. (12.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Nueva caravana de migrantes Unos tres mil extranjeros avanzan en una nueva caravana de migrantes, bajo la estrecha vigilancia de fuerzas de seguridad mexicanas, tras salir durante la madrugada desde Tapachula, en el suroriental estado de Chiapas, fronterizo con Guatemala, rumbo a Ciudad de México. Desde allí intentarán llegar a Estados Unidos con la mediación de López Obrador para tramitar su documentación. (12.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Alemania suspende venta de armas a Turquía por ofensiva militar en Siria "Ante la ofensiva militar turca en el noreste de Siria, el Gobierno no emitirá nuevos permisos para todo el armamento que Turquía pueda utilizar en Siria", anunció el ministro alemán de Exteriores, Heiko Maas. Casi un tercio de los 770 millones de euros en armas exportadas por Alemania en 2018 fue a Turquía. Además, Turquía es el país de la OTAN que recibe más armas del país europeo (12.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Moreno ordena toque de queda y militarización de Quito "Esto facilitará la actuación de la fuerza pública frente a los intolerables desmanes de violencia", indicó el mandatario ecuatoriano Lenín Moreno, luego de que manifestantes encapuchados incendiaran y saquearan el edificio de la Contraloría. Poco antes, el movimiento indígena había aceptado el diálogo que había rechazado en principio con Moreno para negociar una salida a la crisis (12.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Canciller de Brasil critica a la ONU por recibir a una "bien alimentada" Thunberg, pero silenciar la crisis venezolana El canciller brasileño Ernesto Araújo dijo que recibió una foto "de una niña venezolana de 14 años que pesa 14 kilos" el mismo día que Greta Thunberg habló en la ONU. "Greta está bien alimentada y bien recibida por la ONU, la misma ONU que no hace nada por esa niña en Venezuela, que no hace nada contra Maduro. Entonces, pregunto, 'how dare you?'", expresó usando las palabras Thunberg (12.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Kipchoge rompe la barrera de las 2 horas en un maratón El atleta keniano Eliud Kipchoge (34 años), un verdadero prodigio de las competencias de larga distancias, se convirtió en el primer ser humano es romper la mítica barrera de las dos horas en un maratón, aunque se trata de una marca que no será reconocida por haber sido registrada en una competencia no oficial diseñada a la medida del deportista para permitir la gesta. (12.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Impiden ingreso a Venezuela de presidente electo guatemalteco El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, denunció que las autoridades venezolanas le negaron el ingreso a ese país, hasta donde viajó para reunirse con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como mandatario interino por medio centenar de estados. Giammattei no reconoce la legitimidad de Nicolás Maduro como mandatario. (12.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Irán promete responder ataque contra petrolero El gobierno de Irán aseguró que las investigaciones que realiza para determinar a los responsables del ataque que sufrió un petrolero persa en el Mar Rojo han determinado que éste fue perpetrado con misiles, y aseguró tener pistas que permitirán entregar una respuesta a lo sucedido. (12.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Dos muertos en incendios de California Los incendios en el sur de California han dejado dos muertos y más de 100.000 personas evacuadas, frente al avance del fuego que ha destruido muchos edificios en el norte de Los Ángeles. Las víctimas son una mujer de 89 años, cuando el fuego arrasó el parque de casas rodantes donde vivía, y un hombre de 50 que sufrió un ataque cardiaco mientras trataba de salvar su casa de las llamas. (11.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Cuatro muertos en Haití La oposición en Haití denunció que al menos cuatro personas murieron y decenas resultaron heridas durante manifestaciones en Puerto Príncipe y otras ciudades del país contra el presidente haitiano, Jovenel Moise. "Algo está claro ahora mismo, los días de Jovenel Moise están contados", dice André Michel, líder del movimiento Sector Democráticoy Popular. (11.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Político salvadoreño acusado de comprar votos a las maras Un testigo del juicio contra más de cuatrocientos pandilleros dijo que miembros de la MS13 y del Barrio 18 se reunieron con el líder del Congreso, Norman Quijano, entonces candidato presidencial, un día antes de la segunda vuelta de las presidenciales de 2014. Quijano les preguntó "cuánto querían para mover a todas sus bases para que votaran por él" y le pidieron un millón de dólares. (11.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Varapalo a la política migratoria de Trump Un juez de Nueva York suspendió la entrada en vigor de la norma de "carga pública" que hubiera impedido adquirir el permiso de residencia permenente a los inmigrantes que vivan de las ayudas sociales. Además, una corte de Texas declaró ilegal la declaración la emergencia nacional y, por tanto, también el desvío de fondos de Defensa para contruir el muro fronterizo. (11.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Estados Unidos cancela nuevos aranceles a China "Hemos alcanzado un acuerdo significativo de primera fase (...) pero todavía no está redactado", dijo el presidente estadounidense Donald Trump tras su reunión en el Despacho Oval con el vice primer ministro chino, Liu He (en la imagen). Trump aparcó sus planes de subir los aranceles a las importaciones chinas y explicó que confía en firmar el acuerdo con Xi Jinpin en Chile. (11.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Ecuador: Policía dispersa multitudinaria marcha indígena con gases lacrimógenos Los indígenas se aproximaban a la Asamblea Nacional (Parlamento) en el marco de las protestas que estallaron hace nueve días, a raíz de la eliminación de los subsidios a los combustibles. 11.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Muertos y miles de desplazados al paso del Ejército turco hacia el norte de Siria Hasta este 11 de octubre, la incursión del Ejército turco a Siria ha dejado 17 víctimas civiles, mientras unas 190.000 personas han tenido de huir de sus hogares en el territorio controlado por los kurdos. 11.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) UE propone a EE. UU. negociar para evitar aranceles mutuos por Boeing y Airbus La comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, solicitó al representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, negociar en disputa comercial por subsidios a Airbus y Boeing para evitar aranceles. 11.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) OIM: aumenta el riesgo de morir en el Mediterráneo para migrantes A pesar de que el número de muertes ha disminuído la Organización Internacional de las Migraciones (IOM) advirtió de que las condiciones y el riesgo para los que migran están empeorando. 11.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Si su paso es lento puede ser que su cerebro esté envejeciendo rápido Las personas que, a los 45 años, caminan más despacio pueden tener su cerebro más envejecido y además lucir más viejos, según un estudio de la estadounidense Universidad de Duke. 11.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Nobel de la Paz a primer ministro de Etiopía El primer ministro etíope, Abiy Ahmed Alí, ganó el Nobel de la Paz por sus esfuerzos en lograr la paz con Eritrea tras años de conflicto, informó hoy el Comité del Nobel en Oslo. El líder etíope recibirá el galardón "por sus esfuerzos por lograr la paz y la cooperación internacional" y por su "decisiva iniciativa de resolver el conflicto fronterizo con la vecina Eritrea". (11.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Atacante de Sinagoga confiesa motivación antisemita El hombre acusado de matar a dos personas en un ataque con arma de fuego, y quien intentó entrar a una sinagoga en la ciudad de Halle, en el este de Alemania, para cometer un asesinato en masa, ha admitido el crimen y dijo tener una motivación de extrema derecha y antisemita ante el juez en la Corte Federal de Justicia de Alemania.(11.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Socios europeos acuerdan negociación sobre "brexit" El negociador europeo para el "brexit", Michel Barnier, recibió este viernes el visto bueno de los 27 socios del Reino Unido para iniciar negociaciones "intensas" con Londres de cara a desbloquear el acuerdo de divorcio. (11.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Se va del Mar Rojo el petrolero iraní atacado El petrolero iraní llamado "Sabiti", atacado dos veces esta pasada madrugada en el Mar Rojo, va a cambiar su dirección para salir de la zona, informó la compañía nacional del petróleo iraní (NIOC). Si bien la agencia IRNA dijo que fue atacado por misiles, el Gobierno iraní no lo ha confirmado aún. (11.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Rusia fabricará misiles en respuesta a los de EE. UU. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este viernes que el país comenzará a fabricar misiles de mediano y corto alcance en respuesta al desarrollo de este tipo de cohetes por Estados Unidos. "(...) Vamos a trabajar en ello por cuanto los estadounidenses ya los tienen", dijo Putin. (11.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Acuerdos de cooperación entre Chile y Perú Sebastián Piñera y Martín Vizcarra firmaron seis acuerdos de cooperación entre Chile y Perú en el III Gabinete Binacional celebrado en Paracas. En temas como asuntos sociales y cultura; seguridad y defensa; comercio exterior, inversiones, turismo y ciencia y tecnología; medioambiente, desarrollo sostenible, asuntos energéticos y mineros; e integración fronteriza e infraestructuras. (10.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Cinco muertos y más de quinientos heridos en Ecuador La Defensoría del Pueblo informó de que desde el inicio de las protestas hace una semana cinco personas han muerto, 554 han resultado heridas y 929 han sido detenidas. Tras el funeral por el dirigente Inocencio Tucumbi (en la imagen), los indígenas liberaron a los diez policías que mantenían retenidos en la Casa de la Cultura de Quito. Un periodista fue brutalmente agredido. (10.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Sonado cierre de campaña en Bolivia Miles de bolivianos secundaron concentraciones contra el presidente Evo Morales en La Paz y en Cochabamba, en las que se llegó a pedir que sea procesado por traición a la patria, a diez días de las elecciones en las que concurre a la reelección. Morales, por su parte, también en un multitudinario acto en Oruro, dijo que votar por la oposición es hacerlo "por que vuelva el FMI". (10.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Protestas estudiantiles en Colombia Miles de estudiantes marcharon en las principales ciudades de Colombia para exigirle al gobierno que incremente el presupuesto destinado a la educación pública. En Bogotá y en Medellín, las manifestaciones terminaron en enfrentamientos entre la policía antidisturbios y grupos de encapuchados. La ministra de Educación afirmó que el gobierno sí que está cumpliendo sus compromisos. (10.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Caso Ucrania: Acusados también de financiación ilegal La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra Lev Parnas e Igor Fruman, dos socios de Rudolph Giuliani, abogado del presidente estadounidense, Donald Trump, y otros dos sospechosos por haber canalizado más de 300.000 dólares en donaciones extranjeras a campañas políticas en Estados Unidos para ganar influencia. "No los conozco", se desmarcó Trump. (10.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Amnistía Internacional exige a Ecuador detener "represión" de protestas indígenas El Gobierno de Ecuador debe detener la "represión" y garantizar los derechos humanos de todas las personas y alinear las medidas de austeridad al derecho internacional, exigió este 10 de octubre Amnistía Internacional. 10.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Al menos 9 muertos por ataques turcos en la frontera siria, según los kurdos Nueve civiles murieron este 10 de octubre por bombardeos y ataques de artillería turcos contra la población de Ras al Ain, en la frontera de Siria con Turquía, mientras continúan los combates entre ambas partes. 10.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Díaz-Canel asume el nuevo cargo de presidente de la República de Cuba El Parlamento de Cuba designó presidente de la República al actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, en cumplimiento de la nueva Constitución que modifica el organigrama de poder y recupera esa figura eliminada en 1976. 10.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) PreCOP25: conocimiento tradicional de los indígenas es gran ayuda ante crisis climática En la PreCOP25, pueblos indígenas pidieron a los Gobiernos este 10 de octubre en Costa Rica, reconocer y tomar en cuenta sus experiencias para plantear acciones ante la crisis climática que enfrenta el planeta. 10.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) La UE y Brasil abordan los derechos de los indígenas y la corrupción La Unión Europea y Brasil han abordado en una reunión centrada en los derechos humanos las libertades de los indígenas y los activistas así como el problema de la corrupción. 10.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) En Ámsterdam abre la muestra que culmina el año Rembrandt "Rembrandt-Velázquez. Maestros holandeses y españoles" es la muestra con motivo del 350 aniversario de la muerte del holandés y que incluye más de 60 obras de ambos y de otros artistas del siglo XVII. 10.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Ataque contra sinagoga fue de ultraderecha La ministra alemana de Justicia, Christine Lambrecht, confirmó que el ataque perpetrado ayer en las inmediaciones de la sinagoga de Halle (este de Alemania), con dos muertos y dos heridos graves, fue un atentado de trasfondo ultraderechista. "Stephan B. trató de cometer una masacre movido por racismo y antisemitismo", destacó, por su parte, el fiscal general, Peter Frank. (10.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Handke gana Nobel de Literatura 2019, Tokarczuk, el de 2018 La escritora polaca Olga Tokarczuk recibió el jueves el premio Nobel de Literatura 2018, y el novelista austríaco Peter Handke fue galardonado con el Nobel de 2019, anunció la Academia sueca. Handke fue premiado por su "ingenio lingüístico", y Tokarczuk, por su "imaginación narrativa", dijo la Academia sueca de la Lengua en Estocolmo. (10.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Investigan manifiesto de autor de ataque contra sinagoga Las autoridades alemanas continúan investigando el ataque de este miércoles contra una sinagoga, que dejó dos muertos en un tiroteo, y están analizando un manifiesto, supuestamente redactado por el autor del atentando. (10.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Erdogan "enviará millones de refugiados" El presidente de Turquía, el islamista Recep Tayyip Erdogan, amenazó con "abrir las puertas" y enviar millones de refugiados hacia Europa si la Unión Europea critica la ofensiva de Ankara contra las milicias kurdosirias. (10.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Apple elimina aplicación para ubicar a la Policía La multinacional estadounidense Apple eliminó el miércoles una aplicación para iPhone con la que manifestantes antigubernamentales en Hong Kong ubicaban, seguían los pasos y atacaban a la Policía. (10.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Condena unánime en Alemania al ataque antisemita en Halle Alemania unida por una convicción: el antisemitismo no debe tener cabida en el país. Diferentes políticos y líderes religiosos condenaron el ataque mortal en el este del país en el que un hombre intentó asaltar una sinagoga y expresaron su solidaridad con la comunidad judía alemana. (10.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Cerca de 800 detenidos en las protestas de Ecuador Cerca de 800 personas han sido detenidas en Ecuador desde el pasado jueves cuando estallaron las protestas en contra de la eliminación de los subsidios de los combustibles, en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. (10.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) La CIDH critica el acoso de Ortega a los medios nicaragüenses La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó este miércoles de que el influyente diario La Prensa de Nicaragua puede dejar de circular en su versión impresa por presiones del Gobierno del presidente Daniel Ortega. (10.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Policía hondureña reprime una protesta contra Orlando Hernández Cientos de manifestantes que exigían la salida del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, señalado en una corte de Manhattan de haber recibir dinero del narcotráfico para sus campañas a la presidencia, fueron reprimidos la noche del miércoles por decenas de policías que los atacaron con gas lacrimógeno. (10.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Colombia reanuda la estrategia para rescatar el galeón San José El Gobierno colombiano no pagará el rescate del galeón español San José, hundido frente a Cartagena de Indias en el siglo XVIII por corsarios ingleses, con el patrimonio que se halle en el pecio, como había previsto el anterior Ejecutivo, informó este miércoles la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. (10.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Ataque contra sinagoga y restaurante turco en Alemania dejó dos muertos y dos heridos Dos atacantes, presuntamente de ultraderecha, mataron a dos personas e hirieron a otras dos en Halle, en cercanías de una sinagoga y un restaurante turco. Un sospechoso fue detenido, el otro huyó, pero fue capturado. 09.10:2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Kurdos confirman bombardeos turcos sobre zonas civiles del noreste de Siria Bombarderos turcos empezaron ataques contra áreas civiles en el noreste de Siria, tras el anuncio del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmó el portavoz de las Fuerzas de Siria democrática (FSD), Mustafa Bali. 09.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Presidente electo de Guatemala derogará prohibición de plásticos El presidente electo de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció que dejará sin efecto la prohibición de plásticos de un solo uso ordenada por el actual gobierno y le apostará a la cultura de reciclaje. 09.10:2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Paraguay insiste en que Interpol de vía libre a captura de sindicados de secuestro asilados en Finlandia Paraguay insistirá en que Interpol aplique código rojo a Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, requeridos por la Justicia por presunto secuestro en 2001, y desde este 9 de octubre refugiados en Finlandia. 09.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Los humanos pueden regenerar tejidos como las salamandras Como la salamandra y el pez cebra, los humanos pueden regenerar tejidos, una capacidad que podría aprovecharse para renovar cartílagos en las articulaciones afectadas por la osteoartritis, según Science Advances. 09.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Nobel a las baterías de litio El científico estadounidense nacido en Alemania John B. Goodenough, el británico Stanley Whittingham y el japonés Akira Yoshino obtuvieron el premio Nobel de Química, por la invención de las baterías de litio, presentes en numerosas tecnologías de la vida diaria. "Las baterías de litio han revolucionado nuestras vidas" y abren "la vía a una sociedad liberada de energías fósiles". (09.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Tiroteo en Halle Dos personas murieron en plena calle en la ciudad alemana de Halle (Sajonia-Anhalt), en un tiroteo cuyos autores se dieron a la fuga armados, alertó la policía local. "Los presuntos autores se dieron a la fuga en un vehículo" anunció la policía en Twitter, que pidió a los "habitantes que permanezcan en sus casas". Uno de los sospechosos, sin embargo, fue ya detenido. (09.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Correa pide elecciones en Ecuador "Si hay elecciones me presentaría si fuera necesario. Me inhabilitaron para ser presidente, pero de vicepresidente para abajo" podría ocupar un cargo, dijo el expresidente ecuatoriano Rafael Correa en una rueda de prensa convocada en el Parlamento Europeo. Correa consideró no obstante que las actuales autoridades en Ecuador "se inventarán cualquier cosa para no dejarme participar". (09.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Aprueban paquete climático de Merkel El Gabinete de ministros aprobó el programa de protección climática para el año 2030. El paquete pone un precio a las emisiones de CO2 que se espera que aumente alrededor de 10 euros por tonelada para 2021, haciendo que los combustibles fósiles sean cada vez más caros para el consumidor. "Proteger el clima finalmente tendrá reglas vinculante", dijo la ministra de Medio Ambiente antes. (09.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Hannover Messe en México La feria industrial de Hannover se inauguró en el Teatro Bicentenario de León, en el estado mexicano de Guanajuato, con un espectáculo cultural en el que se mostró el nivel tecnológico de las empresas mexicanas que expondrán esta semana todo su potencial para competir a nivel mundial. La Industrial Transformation México es la primera feria de Hannover Messe en Latinoamérica (08.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Moreno decreta un toque de queda parcial en zonas estratégicas de Ecuador El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, ordenó este martes un toque de queda nocturno para proteger las sedes públicas y otras zonas estratégicas ante las fuertes protestas sociales por el alza de precios de los combustibles, que acechan al Congreso y a la Casa de Gobierno. (09.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Uribe: "Busqué la defensa del bien superior de mi honra" El expresidente colombiano Álvaro Uribe aseguró este martes acerca del caso por el que tuvo que acudir a una indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia que solo buscó "afanosamente" la defensa de su honra. (09.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Trump confirma que no cooperará con la investigación de juicio político El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó este martes que no planea cooperar en la investigación sobre un juicio político abierta en su contra en el Congreso y que por tanto podría ignorar las peticiones de la oposición demócrata, al opinar que es un proceso "ilegítimo" y que "viola la Constitución". (09.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Las protestas y la violencia mantienen paralizado Haití La oposición haitiana realizó este martes nuevas protestas en Puerto Príncipe y prometió mantener el pulso de las manifestaciones hasta que renuncie el presidente, Jovenel Moise. (09.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Brasil defiende el acuerdo Mercosur-UE pese a los incendios en la Amazonía El Gobierno de Brasil reiteró este martes que "no existen motivos para una resistencia formal" al acuerdo que anunciaron la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que objeta Francia tras los recientes incendios en la región amazónica. (09.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Ecuador: tras ataque a Contraloría, organismos judiciales suspenden actividades Asaltantes irrumpieron en la sede de la Contraloría General, en Quito, provocando destrozos, tras lo cual la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura suspendieron sus actividades, en medio de protestas contra el Gobierno. 08.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Trump bloqueó comparecencia de testigo clave en el caso de Ucrania El presidente de EE.UU. bloqueó la comparecencia ante varios comités de la Cámara Baja de su Embajador ante la UE, Gordon Sondland, testigo central para abrir un juicio político contra Trump por presiones a Ucrania. 08.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Inicia indagatoria a expresidente de Colombia por presunto soborno de testigos El expresidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010) ingresó este 8 de octubre a la Corte Suprema de Justicia para una indagatoria por un proceso abierto en su contra por presunto fraude procesal. 08.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Senado de EE.UU. concluye que rusos perjudicaron a Clinton en comicios de 2016 El Comité de Inteligencia del Senado, de mayoría republicana, concluyó que la campaña rusa cibernética en las elecciones de 2016 perjudicó a la excandidata demócrata Hillary Clinton e impulsó al ahora presidente Trump. 08.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Alemania: abrirán juicio contra refugiado sirio por "intento de homicidio" con camión robado La Fiscalía de Fráncfort anunció la apertura de una investigación por "intento de homicidio" contra un sirio de 32 años, herido y detenido, presenado ante un juez encargado de decidir sobre sus condiciones de arresto. 08.10.2019

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Misteriosas manchas de petróleo en playas brasileñas podrían tener origen en Venezuela "Tenemos en nuestro radar un país desde donde puede provenir el petróleo. Ahora continuamos trabajando para dar una respuesta satisfactoria a la sociedad”, dijo el presidente Bolsonaro sobre lo ocurrido. Aunque declinó responder a qué país podría corresponder el petróleo. El periódico brasileño Folha informó que según pesquisas de Petrobras el crudo podría venir de Venezuela. (08.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Carrie Lam no descarta intervención militar china si crisis social empeora Según indicó la jefa del Ejecutivo, la Constitución de Hong Kong tiene prevista la intervención china, aunque no puede revelar bajo qué circunstancias convocará dicha intervención. "Todavía creo firmemente que debemos encontrar soluciones nosotros mismos. Esa es también la posición del gobierno central de Hong Kong", agregó Lam. (08.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Londres cree que lograr acuerdo con la UE es imposible En el largo camino que ha significado la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, el Gobierno británico estimó este martes (08.10.2019) que alcanzar un nuevo acuerdo sobre el brexit con Bruselas es imposible. Estas declaraciones ocurren luego de una conversación telefónica que mantuvieron el primer ministro británico, Boris Johnson y la canciller alemana Angela Merkel.

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Turquía anuncia el fin de los preparativos para ofensiva en Siria El Ejército turco está listo para atacar. Sin embargo, algunos medios de comunicación han informado que los bombardeos ya se iniciaron en la localidad de al-Malikiyah, al norte de Siria. Esta última información no ha sido confirmada por el ejército turco. (08.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Estadounidense Peebles y suizos Mayor y Queloz ganan Nobel de Física El científico estaodunidense James Peebles y los suizos Michel Mayor y Didier Queloz ganaron el premio Nobel de Física por su contribución al entendimiento de la evolución del Universo y el lugar de la Tierra en el cosmos, informó la Real Academia de las Ciencias de Suecia. (08.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Moreno traslada la sede del Gobierno ecuatoriano a Guayaquil El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, decidió trasladar la sede del Gobierno a la ciudad costera de Guayaquil, después de que este lunes tuvieran lugar fuertes protestas cerca del palacio de Carondelet, y culpó a su antecesor, Rafael Correa, de un intento de "golpe de Estado". (08.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Más de 26 millones de niños latinoamericanos viven en riesgo climático Alrededor de 26,5 millones de niños latinoamericanos viven en zonas de alto riesgo de inundaciones o de sequías extremas, lo que confirma que la región es una de las más vulnerables a los efectos del cambio climático. (08.10.2018)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) El Constitucional de Guatemala suspende la investigación contra la Cicig La máxima instancia judicial de Guatemala suspendió temporalmente este lunes una investigación del Congreso sobre una misión de Naciones Unidas que fue clave en la lucha contra la corrupción y que cerró sus puertas en septiembre pasado. (08.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Impiden la entrada a Venezuela a un periodista inglés Las autoridades venezolanas impidieron este lunes la entrada al país del periodista inglés John Carlin, quien fue declarado "inadmitido" y posteriormente deportado desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas. (08.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Tensión en Ecuador: miles de indígenas marchan hacia Quito Varios miles de indígenas marchan este lunes hacia Quito en un abierto enfrentamiento con el gobierno de Lenín Moreno, que decretó el estado de excepción ante las protestas que estallaron hace seis días por el alza de los combustibles. (08.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Los taxistas protestan en México contra las apps de transporte Los taxistas de la capital mexicana bloquearon importantes avenidas de la ciudad para exigir la retirada de aplicaciones como Uber o Didi, como el emblemático Ángel de la Independencia del Paseo de la Reforma. "Solo nos han escuchado pero nada han resuelto en contra de las aplicaciones extranjeras, saben que son ilegales", clamó Ignacio Rodríguez, vocero del movimiento de taxistas. (07.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Arranca el Sínodo de la Amazonía El papa Francisco dio inicio al Sínodo por la Amazonía en El Vaticano con la petición de ser cercanos y respetar a los pueblos indígenas y sus problemas, y puso sobre la mesa el debate sobre la posible ordenación de los hombres casados. También introdujo otro tema polémico, como que se reconozca el servicio de las mujeres en esta región "con la creación de un ministerio". (07.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Cientos de activistas detenidos Las protestas convocadas por Extinction Rebellen en todo el mundo se está saldando con cientos de detenidos, como habían previsto los organizadores. Más de 200 en Londres, de 80 Ámsterdam, decenas también en Nueva York... El lunes la organización ecologista emprendió dos semanas de acciones en 60 ciudades del planeta, entre ellas Madrid, Viena, Buenos Aires, México, Rio y Bogotá. (07.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Atentado en Afganistán Al menos diez civiles, entre ellos un niño, murieron en Jalalabad a causa de la explosión de una bomba que afectó a un autobús que transportaba a jóvenes reclutas del Ejército en la conflictiva provincia de Nangarhar, en el este de Afganistán. "La bomba estaba colocada en una moto [de tres ruedas]", explicó el portavoz del gobernador de la región de Nangarhar, Ataullah Khogyani. (07.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Retirada con reticencias Las tropas estadounidenses se han empezado a retirar de la franja fronteriza entre Siria y Turquía controlada por las milicias kurdas aliadas en la lucha contra el autodenominado Estado Islámico, ya prácticamente derrotado. Turquía anunció una inminente incursión, que desató protestas de la comunidad internacional, ante lo que Estados Unidos matizó el alcance de su retirada. (07.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Trío gana Nobel de Medicina por estudios sobre cómo las células se adaptan al oxígeno Los científicos estadounidenses William Kaelin y Gregg Semenza, y el británico Peter Ratcliffe fueron reconocidos por "identificar la maquinaria molecular que regula la actividad de los genes en respuesta a los niveles cambiantes de oxigeno". La investigación "allana el camino en el desarrollo de nuevas estrategias para combatir la anemia, el cáncer y muchas otras enfermedades" (07.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Erdogan confirma retirada de EE.UU. de Siria y alerta sobre ataque "sin aviso" El presidente turco Recep Tayyip Erdogan advirtió que la largamente anunciada invasión del noroeste de Siria para atacar a las milicias kurdas puede ocurrir en cualquier momento, y confirmó que EE.UU. había comenzado a retirar sus tropas. Esta sería la tercera gran operación militar terrestre de Turquía en suelo sirio desde el comienzo de la guerra civil en 2011 (07.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Ejército admite "uso excesivo" de la fuerza en protestas en Bagdad El primer ministro iraquí Adel Abdul-Mahdi ordenó que la policía reemplace al ejército en el barrio chiita de Ciudad Sadr, en Bagdad, donde 14 personas murieron y 62 resultaron heridas en enfrentamientos la noche anterior. Además, el mando militar iraquí admitió un "uso excesivo de la fuerza" en la zona (07.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Trece migrantes muertos y cerca de 25 desaparecidos en naufragio frente a Lampedusa La Guardia Costera detalló que avistó un pequeño barco de madera con cerca de 50 migrantes, pero la embarcación volcó en las operaciones de acercamiento debido a las malas condiciones del mar. Las víctimas halladas son todas mujeres, algunas de ellas embarazadas y, según algunos testigos, entre los desaparecidos habría ocho niños y otras mujeres embarazadas (07.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Presidente de Ecuador muestra disposición a dialogar con los indígenas El presidente ecuatoriano Lenín Moreno djo que está decidido a cambiar el país, sancionar a los que han robado y castigar a los especuladores, pero que también apostaba al diálogo. "Dialoguemos sobre cómo usar los recursos del país para los más necesitados", apuntó, mientras le pidió a la población en general no prestarse "para que aprovechen aquellos que buscan el caos" (06.10.2019).

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Barco norcoreano choca con patrulla japonesa y se hunde con 20 personas a bordo Una embarcación pesquera norcoreana colisionó contra un barco japonés de vigilancia en aguas niponas y comenzó a hundirse con una veintena de tripulantes a bordo. “Estamos enviando botes de rescate y aviones a la zona, pero no tenemos más detalles al respecto”, dijo el portavoz de la guardia costera de Japón, Kazuma Nohara. (07.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Amplia victoria socialista en las legislativas de Portugal El primer ministro socialista António Costa, en el poder gracias a una alianza con la extrema izquierda, logró una amplia victoria en las elecciones legislativas en Portugal, al obtener el 36,6 por ciento de los votos, respaldo que le permitirá a su partido pasar de 85 asientos en el Parlamento a 106. Pese a esto, no cuenta con mayoría absoluta y deberá buscar pactos. (06.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Mundial de atletismo cierra con aplastante hegemonía de EE.UU. El Mundial de atletismo de Doha 2019 bajó el telón este domingo, en una jornada en la que Estados Unidos confirmó la clara hegemonía que ha mostrado en las últimas ediciones, y con la mítica Allyson Felix sumando un decimotercer oro mundial a un palmarés de ensueño, que se completa con tres platas y dos bronces obtenidos a lo largo de su carrera. (06.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Ecuador: un muerto en protestas contra alza de combustibles Las autoridades de Ecuador investigan la muerte de un hombre que participaba en las manifestaciones contra el alza de los combustibles en una carretera. Todo indica que la víctima fue atropellada por un vehículo en medio de los disturbios que se extienden desde mediados de semana, tras el anuncio de una serie de reformas económicas. (06.10.2019)

La semana en imágenes (del 7 al 13 de octubre de 2019) Conservadores y populistas ganan las elecciones en Túnez Los primeros sondeos a boca de urna tras las elecciones legislativas realizadas en Túnez muestran que el partido Ennahda, conservador islámico, y el nuevo partido Corazón de Túnez, calificado de “populista” por las agencias de noticias, son los ganadores de la jornada, en las que primó el desinterés ciudadano y la baja participación en los comicios. (06.10.2019)



