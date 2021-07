Miles de criaturas marinas mueren cocinadas tras mortífera ola de calor de Canadá

Un biólogo marino afirmó que la ola de calor de la semana pasada en Canadá, que batió récords, llegando a los 49,6 grados centígrados el 29 de junio, puede haber matado a más de mil millones de criaturas marinas del mar de los Salish, en la costa suroccidental del país, como mejillones, estrellas de mar y percebes.

Esto se produce mientras más zonas de todo el mundo informan de nuevos récords de calor.

El trágico suceso arroja luz sobre los efectos catastróficos de las altas temperaturas, que ya se ha vinculado a cientos de muertes humanas, mientras que el número de víctimas ecológicas sigue desvelándose, según reportó CBC News.

Temperaturas superiores a los 50 grados en los hábitats costeros rocosos

Las cámaras de infrarrojos utilizadas por el equipo de Chris Harley, biólogo marino de la Universidad de la Columbia Británica, registraron temperaturas superiores a los 50 grados en los hábitats costeros rocosos, agregó el medio.

"La orilla no suele crujir cuando se camina por ella. Pero había tantas conchas de mejillón vacías por todas partes que no podías evitar pisar animales muertos mientras caminabas", dijo Harley a The Guardian.

Los mejillones son mariscos resistentes, que toleran temperaturas de hasta 30 grados, y los percebes son aún más resistentes, ya que sobreviven a temperaturas de hasta 40 grados durante al menos unas horas, según reportó el medio británico. "Pero cuando las temperaturas superan esos valores, las condiciones son insuperables", explicó Harley.

La muerte de estos animales afectará temporalmente a la calidad del agua de la zona, ya que los mejillones y las almejas filtran el mar, dijo Harley, según la CBC. Al calcular cuántos animales marinos muertos se encontraron en una pequeña zona, Harley también estimó que podrían haber muerto más de mil millones de animales marinos que viven en la costa del mar de los Salish.

Según informó Business Insider, no es la primera vez que una ola de calor mata a los mariscos. Una ola de calor de 2019 provocó la mayor mortandad de mejillones en Bodega Head, una bahía de la costa de California.

FEW (CBC News, The Guardian, Business Insider)