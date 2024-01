Milei "lleva 'media hora' en el gobierno"

Manifestación contra la "motosierra" de reformas económicas de Milei. Imagen: Mariano Campetella

Argentina: ¿Debilitó la movilización a Milei?

La CGT es una herramienta política creada por el peronismo populista que degradó a la República Argentina durante los últimos años. Si el peronismo no gobierna, boicotean las instituciones democráticas. El presidente Milei asumió su mandato constitucional hace 45 días, y ya le hacen una huelga general. No señores, hay mucha corrupción sindical, ellos viven como príncipes y oligarcas. El peronismo destruyó la cultura del esfuerzo, el mérito y la educación. La CGT fue parte del gobierno kirchnerista de Alberto Férnandez y Cristina Kirschner, que gobernó del 10 de diciembre de 2019 al 10 de diciembre de 2023, quienes dejaron al país en la bancarrota, se robaron todo lo que pudieron. El manejo de la pandemia del COVID fue un absoluto fracaso, y hubo denuncias de corrupción.

Raúl Francisco Lemme, Argentina

El mandatario argentino está amenazando a los gobernadores diciéndoles: "los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir a todos”. Esto es gravísimo. También, la creación de una fiscalía anticorrupción es otra forma de estigmatizar a los que no piensan o no apoyan a quienes están hoy en la Casa Rosada.

Susana Del Río, Argentina

Durante los últimos cuatro años, la inflación estuvo por las nubes, los pobres se multiplicaron, los salarios se destruyeron, se limitó la cantidad de dólares que se podían gastar, el sistema de salud empeoró, y aumentó la criminalidad. Pero no hubo ni una sola huelga como esta.

Adolfo Mora

Hermanos argentinos no permitan que les quiten sus derechos laborales y menos los derechos sociales. En México ya pasamos por eso y nos fue muy mal. Los conservadores quieren privatizar todo y robar los bienes del país.

Faustino Carmona López, México

Obvio que los izquierdistas no quieren el cambio. No se puede sacar a un país de la pobreza con las políticas de siempre. Tiene que haber un cambio, basta de estos socialistas.

Pedro Ferreira, Argentina

El paro fue uno de los más grandes de los últimos años desde el 2008, si no me equivoco.Tuvo réplicas importantes en todo el país, incluso en lugares donde Milei arrasó en las últimas elecciones, como en Mendoza o Córdoba. El poder adquisitivo tuvo una caída del 50%, no hay regulación en los contratos de alquileres, se despidió a muchos trabajadores estatales, se paralizó el consumo y eso generó también despidos en el sector privado.

Emiliano Baum, Argentina

¡Vamos Argentina! Esto es prueba que el neoliberalismo debe ser deportado de toda América Latina.

Arturo Cova

Ahora resulta que la ruina de Argentina es culpa de Milei, él lleva "media hora” en el gobierno. Milei recibió una Argentina arruinada por el peronismo.

Laura Redondo Castilla

María Corina Machado, imagen de archivo. Imagen: Matias Delacroix/AP Photo/picture alliance

UE "muy preocupada" por la inhabilitación de María Corina Machado en Venezuela

La UE en lugar de preocuparse debería más bien ocuparse.

Jesús Bellera, Venezuela

Está inhabilitada por cometer delitos, debería estar presa. Llamar a que invadan el país es considerado traición a la patria en cualquier parte del mundo. Repito, debería estar presa.

Juan Rodríguez, Colombia

Sin duda Machado muestra coraje frente a la decisión del chavismo de inhabilitarla. Esto supone un nuevo derrumbe de la esperanza de que haya un cambio en esta nación sudamericana.

Carlos Flores, Nicaragua

Machado forma parte de las familias de políticos venezolanos que en épocas anteriores se beneficiaron del petróleo. Es más de lo mismo. No hay ninguna solución.

Luis Díaz

Es evidente que los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba no tienen ideologías, son simplemente dictaduras.

Enrique Reising, Guatemala

Siempre es lo mismo, llegan las elecciones y no la dejan participar, llaman a no votar y gana el gobierno. Mientras tanto los pobres se hacen más pobres, y ellos siguen comiendo bien.

Gabriel León

Joe Biden y Donald Trump ganan primarias en New Hampshire

¿No existen otros políticos que puedan ocupar la Casa Blanca? Esto es muy preocupante para el mundo.

Sandor Gerendas-Kiss, Venezuela

Los pronósticos están a favor de Trump.

Rosa Valverde, Perú

Ni Biden ni Trump, por su avanzada edad, están en condiciones físicas y mentales para asumir un nuevo período presidencial.

Ricardo J. Montoya, Costa Rica

Lo mejor que le puede pasar a Estados Unidos y al mundo es que Trump sea presidente.

Jeremías Daza Santos, Colombia

Que vergüenza me da la población de Estados Unidos, están acostumbrados a elegir delincuentes como presidentes.

Rolando Yepez, Colombia

