Milagro de coronavirus: Burger King pide comprar en McDonald’s

Los que pensaban que este 2020 ya lo habían visto todo se llevarán una sorpresa: a través de su cuenta en Twitter, la cadena de comida rápida Burger King hizo un llamado a los consumidores a hacer pedidos también en la competencia, y nombra específicamente a McDonald's, entre otros restaurantes como Pizza Hut, Subway y KFC. ¿El motivo? El coronavirus, quién más si no. Se trata de un gesto de solidaridad en medio de las medidas restrictivas impuestas por el gobierno británico para frenar el avance de la pandemia.

Entre estas medidas se encuentra el cierre de restaurantes, a no ser que sea para pedir comida a domicilio. Todos los negocios "no esenciales” estarán cerrados hasta diciembre, y la gente está llamada a permanecer en casapara frenar un alza en los contagios que, según el primer ministro, Boris Johnson, podría llevar a médicos y enfermeras a verse forzados "a elegir qué pacientes tratar, quién recibiría oxígeno y quién no, quién viviría y quién moriría”.

En su publicación en Twitter, titulada "Hagan pedidos en McDonald's”, Burger King reconoce que nunca pensó en hacer una petición de este tipo a sus usuarios, pero "los restaurantes están echando a muchos empleados a la calle y en este momento necesitan del apoyo de los consumidores. Así que, si quieren ayudar, empiecen por hacer pedidos de comida a domicilio”. Y entrega los nombres de "KFC, Subway, Domino's Pizza, Pizza Hut, Five Guys, Greggs, Taco Bell, Papa John's, Leon… o cualquiera de los restaurantes de comida independientes que no hemos mencionado”.

Muchos usuarios reaccionaron publicando imágenes de enemigos dándose la mano en señal de paz. La movida de Burger King obtuvo respuestas mayoritariamente positivas en las redes sociales, especialmente porque el pedido, que es serio y tiene una razón objetiva, termina con una cuota de humor. "Pedir una Whopper es siempre la mejor opción, pero encargar un Big Mac tampoco está tan mal”, señala.

DZC (BBC, La Vanguardia)