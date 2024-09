Migración: la devolución en las fronteras es casi imposible

Las exigencias del líder del mayor partido de la oposición en Alemania, Friedrich Merz, de la conservadora Unión Demócrata Cristiana (CDU), para frenar la entrada de solicitantes de asilo e inmigrantes son jurídicamente controvertidas. La ministra federal del Interior, la socialdemócrata Nancy Faeser (SPD), quiere examinar varias propuestas.

La presión sobre los políticos para que actúen es grande. Tras el presunto ataque terrorista perpetrado en Solingen por un solicitante de asilo de Afganistán que iba a ser expulsado, y el éxito electoral del partido populista de derecha, en parte de ultraderecha, Alternativa para Alemania (AfD) en Turingia y Sajonia, no sólo la Unión Demócrata Cristiana y su hermana bávara, la Unión Social Cristiana (CSU), sino también el Partido Demócrata Liberal (FDP) y la Alianza 90/Los Verdes piden que se actúe con rapidez. El liberal FDP y Los Verdes conforman con la socialdemocracia del SPD la llamada "coalición semáforo" que gobierna Alemania.

¿Devolución inmediata en la frontera?

El líder de la CDU, Merz, pide la devolución inmediata en la frontera alemana de las personas que hayan viajado a través de terceros países seguros y no tengan visado.

Constantin Hruschka, experto en derecho de asilo del Instituto Max Planck de Derecho Social y Política Social, de Múnich, señala que primero serían necesarios controles fronterizos exhaustivos antes de la devolución. Pero incluso los controles fronterizos selectivos que existen actualmente no son legales desde hace años. Según la normativa de la UE sobre fronteras interiores, sólo deberían ser una excepción temporal, no la norma. "Primero hay que encontrar una base para los controles fronterizos antes de poder hablar de devolución", dijo Constantin Hruschka en entrevista con DW.

Los debates sobre migración dominan las campañas electorales: Friedrich Merz, líder de la conservadora CDU, pide decisiones en lugar de nuevos grupos de trabajo. Imagen: Steffen Proessdorf/foto2press/Imago Images

¿Puede Alemania cerrar sus fronteras y declarar una "situación de emergencia"?

En caso de afluencia masiva de inmigrantes o solicitantes de asilo, Alemania puede declarar una situación de emergencia ante la Comisión Europea en Bruselas, de acuerdo con la legislación de la Unión Europea. La Comisión se encargaría entonces de recomendar medidas. Esto podría incluir la introducción de controles fronterizos en todo el país, pero sólo durante un lapso limitado. Si los migrantes aparecen en la frontera en grandes grupos y acceden en masa -posiblemente por la fuerza-, esas personas pueden ser rechazadas y devueltas sin más revisión. Sólo entonces, según la jurisprudencia de la UE, no es posible ni necesaria la verificación prescrita del derecho individual a un procedimiento de asilo.

¿Puede Alemania cerrar sus fronteras a ciertos grupos de migrantes, como sirios o afganos?

"No, y no veo cómo podría justificarse eso", afirma el experto en derecho de asilo Constantin Hruschka. "Los actos individuales de terrorismo de sirios o afganos no justifican en modo alguno una no aceptación colectiva de las solicitudes de asilo". Hungría y Lituania ya lo han intentado en otros contextos en sus fronteras exteriores de la UE. El Tribunal de Justicia Europeo ha rechazado estos cierres generales de fronteras. El derecho al examen individual de una solicitud de asilo, que se deriva del Convenio Europeo de Derechos Humanos y de la Convención de la ONU sobre los Refugiados, sigue vigente.

¿Acción en solitario de Alemania en la UE?

Dado que los países de primera entrada, es decir, Grecia, Italia, Croacia y Bulgaria, no cumplen con sus obligaciones y no se ocupan de todos los solicitantes de asilo, Alemania tal vez debería ignorar las normas de Dublín y proceder a rechazos en las fronteras: esa sería, supuestamente, una propuesta de la CDU. Sin embargo, esa medida podría generar tensiones importantes dentro de la UE, y sería muy vulnerable en los tribunales. "No se puede decir que si no se cumple la ley, nosotros tampoco la cumpliremos. El Reglamento de Dublín no es un tratado internacional entre dos Estados, sino más bien un proyecto europeo conjunto", dice la ley de asilo. el experto Hruschka.

Parece tener más sentido ejercer presión política sobre los países de primera entrada para que tomen sus obligaciones más en serio. Grecia, Italia y otros a menudo argumentan que están sobrecargados. Hasta la fecha no se ha logrado la distribución vinculante deseada entre los demás Estados miembros.

¿Trámites de asilo fuera de la UE?

El objetivo del nuevo pacto migratorio de la UE es realizar los procedimientos, en la medida de lo posible, en las fronteras exteriores de la UE en lugares especiales. Esto se acercaría bastante al modelo húngaro. Algunos países están trabajando para subcontratar los procedimientos a países fuera de la UE. Italia ha hecho construir un centro correspondiente en Albania, que pronto entrará en funcionamiento. Estos procedimientos “extraterritoriales” existen desde hace mucho tiempo para los solicitantes de asilo que ingresan a Alemania a través de los aeropuertos: allí se realizan en las zonas de tránsito del aeropuerto en un plazo de dos días.

¿Cambiar el derecho de asilo?

El político de la CDU Thorsten Frei y el líder de la CSU bávara, Markus Söder, piden que se suprima el derecho individual al asilo. Ya no tendría sentido, dicen. Y señalan que, para hacerlo, Alemania tendría que introducir también el correspondiente cambio en la legislación de la UE y retirarse de la Convención de la ONU sobre los Refugiados. La Convención sobre los Refugiados incluye el derecho individual a un procedimiento de asilo, así como la prohibición de la devolución general en las fronteras si existe amenaza de persecución o trato inhumano en el país de origen.

(gg/cp)