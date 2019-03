Miedo en el multicultural Londres ante el "brexit"

Brick Lane, en el este de Londres, es conocido desde hace mucho tiempo por su multiculturalismo y, más recientemente, por su rápida gentrificación: hay restaurantes con comida de la India, un mercado vegano o un café de cereales, que fue atacado por activistas durante las protestas en 2015.

Linda Richmond, de 60 años, hace cola en un puesto de panqueques holandeses y dice que acaba de solicitar un pasaporte irlandés, gracias a sus raíces familiares. Richmond se siente "asustada. No sé qué va a pasar". Trabaja como enfermera de cuidados paliativos en un hospicio y le preocupa que los medicamentos no estén disponibles para sus pacientes cuando los necesiten. Su hijo de 25 años, Christopher, es maestro y le gustaría trabajar en el extranjero. "Queremos pertenecer a un gran grupo de países en lugar de estar solos", asegura.

Tareq Iqbal, de 30 años, está ante el restaurante de curry que su familia ha regentado durante casi cinco décadas. "Queremos el 'brexit', pero queremos un buen acuerdo", dice. Pase lo que pase, piensa que el Reino Unido estará bien. "Gran Bretaña no es un país del tercer mundo. No existe el peor de los casos. Gran Bretaña es capaz de funcionar sola. Usted sabe que Japón, China y la mayoría de los países de la Commonwealth también están creciendo. Si Gran Bretaña negocia con ellos, será el país más rico del mundo”, opina.

Linda Richmond solicitó un pasaporte irlandés.

"¿Qué quedará de la escena cultural londinense?”

La gerente de la galería S O en Brick Lane, Katharina Dettar, cree que el "brexit" es una estupidez. Su galería representa a artistas tanto del Reino Unido como del extranjero. "Todavía pagamos a una gran parte de nuestros artistas en euros y si la libra esterlina cae, esto podría aumentar los precios aquí".

La Galería S O recientemente finalizó una exposición una semana antes para asegurarse de que las obras de arte con destino a Europa pudieran pasar por la aduana antes del 29 de marzo, en caso de que no se llegara a un acuerdo sobre el "brexit”. "No queríamos tener estas obras preciosas y costosas atrapadas en la aduana sin saber lo que va a pasar", dice Dettar, que es alemana y española.

Ella también cree que el Brexit influirá mucho en la escena artística. "La razón por la que esta galería tiene su sede en Londres es por su internacionalidad y la escena cultural. Creo que todo esto encaja con las personas de diferentes orígenes. Con el 'brexit', eso podría dejar de suceder. Es posible que se vayan. Entonces, ¿qué quedará de la escena artística cultural londinense? No lo sé", opina.

Laura Legeay, de 29 años de edad y diseñadora gráfica autónoma, vive desde hace cinco años en Londres después de haber dejado Francia. La caída del tipo de cambio de la libra esterlina hace que viajar en el Eurostar para ver a su familia sea más caro, asegura. "No estoy feliz", agrega. "No sé si me van a echar, así que, ¿qué puedo decir? El 'brexit' es una porquería".

Katharina Dettar cree que el "brexit" perjudicará el mundo del arte londinense.

Gran Bretaña desfigurada por el "brexit”

En su puesto en un mercado, Stacey Anguilet, de 31 años y de Londres, califica el "brexit” como un "dolor". No cree que el gobierno del Reino Unido haya consultado adecuadamente a la población en general sobre las negociaciones actuales. La gente con ingresos medios o más bajos no es la que toma las decisiones, dice. "¿Qué va a hacer el Gobierno con respecto a las pequeñas empresas que estén en aprietos tras el ‘brexit'?", se pregunta Anguilet. "No es algo para lo que las pequeñas empresas estén preparadas", añade.

Cree que los costos se están acumulando para empresas, como la suya, que dependen tanto de la importación de ingredientes como de la exportación de productos. "La carga de trabajo definitivamente ha aumentado. Las actividades diarias que hacemos se ven afectadas, porque la mitad del negocio se concentra en cómo ahorrar dinero", aclara.

Al igual que otros, Anguilet cree que las personas que votaron en el referéndum de la UE de 2016 se basaron en sus puntos de vista sobre la inmigración, pero no tuvieron en cuenta lo que realmente podría suceder a continuación. "El rostro de Gran Bretaña está desfigurado por el ‘brexit'. Mis amigos alemanes solían decir que pensaban que éramos organizados y ahora se dan cuenta de que somos tan caóticos como ellos", dice.

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |

(rmr/er)