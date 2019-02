Michael Kiefer: "Los yihadistas no detendrán la agitación en la cárcel"

DW: ¿Son las prisiones europeas sitios de potencial radicalización?

Michael Kiefer: Los terroristas que mataron a 130 personas en París el 13 de noviembre de 2015 habían estado detenidos varias veces. Fue en las prisiones en donde conocieron y se afiliaron al yihadismo. Allí conocieron su violencia con motivos religiosos. Allí fue donde se prepararon para cometer los atentados. Las cárceles son instituciones altamente problemáticas.

¿Pueden convertirse los prisioneros que regresan a Alemania en agentes de la radicalización salafista o yihadista en prisión?

Con seguridad. Debemos asumir que entre ellos hay algunas figuras muy inteligentes, aún muy convencidos de su ideología. Es de esperar que no paren su agitación en las cárceles de Europa. Por el contrario, lo considerarán una oportunidad perfecta para convencer a los demás prisioneros. Las autoridades judiciales tienen que estar muy preparadas para no ofrecer una plataforma de agitación.

Michael Kiefer, investigador y profesor de ciencias islámicas

En Renania del Norte-Westfalia, por ejemplo, un poco menos de un cuarto de los prisioneros son de origen musulmán. ¿Pueden las cárceles contrarrestar la radicalización?

Lo dudo. Faltan profesionales bien capacitados y trabajadores sociales, que estén familiarizados con este fenómeno y que puedan hacer el correspondiente trabajo con los presos. Si no lo están, tienen que ser entrenados. Renania del Norte-Westfalia ha reconocido el problema. El ministerio de Justicia de Düsseldorf lanzó un programa de prevención. Quedan por verse aún los resultados.

¿Qué tan importante cree que es el papel de los imanes de prisión?

Se ha demostrado que muchas personas que han sido radicalizados por salafistas eran "analfabetas religiosas”, o sea que no conocían los textos del Corán.

¿Pueden los imanes desempeñar en las prisiones un papel de inmunización contra las ideas yihadistas?

Eso es posible. La asistencia pastoral en las cárceles siempre puede ser parte de una buena atención psicosocial para los internos.

¿Por qué los radicalizadores tienen éxito en los centros de detención?

Porque le ofrecen a los jóvenes detenidos lo que la prisión no hace. Es decir, les dan aliento; los apoyan dándoles palmaditas en el hombro. Les dicen: 'Con nosotros estás bien', y así sucesivamente. No solo les dan ayuda en la vida cotidiana, sino también un modelo completo de identidad. Les dan la sensación de comprenderlos, de camaradería. Un apoyo que se extiende más allá del tiempo de cautiverio. Eso no debe ser subestimado.

*Michael Kiefer enseña en la Universidad de Osnabrück e investiga sobre salafismo y prevención de la radicalización.

(JOV/CP)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |