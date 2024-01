Mi familia fue asesinada - Los sinti y el Holocausto

Imagen: DW

Los nazis, que llegaron al poder en Alemania hace unos 90 años, dirigieron su odio racial principalmente contra los judíos. Seis millones de judíos fueron víctimas del Holocausto nazi. Pero también miembros de otros grupos minoritarios, como los sinti y los roma, que fueron perseguidos por los nazis en numerosos países europeos y deportados en su mayoría al campo de concentración de Auschwitz.

Se calcula que unos 500.000 miembros europeos de las etnias sinti y roma fueron aniquilados por el régimen nazi. Entre ellos casi todos los familiares de Carmen Spitta, que se ha propuesto mantener viva su memoria y transmitir su historia a las jóvenes generaciones.

Un reportaje de Dáša Raimanová.

