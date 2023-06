Mexicana abre paso a comediantes latinoamericanos en Berlín

En 2017 Paulina Lara Franco llegó a Berlín junto a su marido alemán planeando su siguiente etapa en la vida: probar vivir en Europa, formar una familia y hacer teatro. Y eso fue exactamente lo que hizo; todo al mismo tiempo. Formó una familia en el país, mientras creaba una escena para comediantes hispanos locales.

"El standup es auténtico. Había mucho material del cual hacer humor, como estar embarazada en Alemania”, cuenta. Paulina se toma una pausa al mediodía mientras da clases de marketing en una escuela alemana. Dice que trabaja en forma independiente, "es un poco intenso pero me ayuda a estar actualizada”. Después de casi diez años desarrollándose en la actuación, fue en 2012 mientras, estudiaba su máster de teatro, que conocería a su futuro marido y tendría sus primeros encuentros con la comedia de situación.

"En Londres había tomado un curso de standup pero todavía no veía que fuera algo para mí”, dice. Eso cambiaría al llegar a Berlín. En 2018, Paulina se lanza a hacer una rutina por primera vez, en inglés y embarazada, "me iba a tomar una pausa de la actividad y la manera más fácil de hacerlo era en un open mic de standup. Y me fue muy bien la verdad, lo disfruté mucho y luego dije ‘bueno, me voy a hacer mamá y me despido de los escenarios por un tiempo'”.

Pero sería solo un ‘hasta luego' porque ya en 2019 Paulina se encontraba trabajando junto a la artista Liliana Velázquez en lo que sería su primer espectáculo de standup "La Llorona”, lanzado en octubre. "En esa época iba gestando a mis dos bebés y también aprovechaba para hacer chistes sobre eso. Como los shows al principio eran a donación yo les decía ‘bueno, cómo saben, los bebés son caros así que voy a pasar el sombrero y si alguien quiere ser padrino del bebé puede dar una donación más grande'”.

"La llorona” sigue hasta hoy con sus presentaciones mensuales, con Paulina como administradora y presentadora, haciendo chistes sobre la vida que llevan los latinoamericanos en Alemania. "La comedia te da la posibilidad de ser auténtico con un personaje que eres tú en aumento”.

Voces latinoamericanas de Berlín

A Berlín han venido comediantes latinoamericanos de renombre como Franco Escaramilla, entre otros, pero no había una escena local de comediantes hispanos de standup que se aunaran en un mismo sitio antes de "La llorona”. "Liliana tiene mucho contacto con artistas y en La Llorona comenzamos a rescatar a los que venían a vernos, hablaban español y querían animarse a subir al escenario”. Eso le abrió las puertas a comediantes latinoamericanos que viven en Berlín, que hasta entonces solo habían tenido la posibilidad de hacer comedia en inglés mayormente, como la argentina Julieta Degese o el boliviano Sandy Jones.

Las comediantes Paulina Lara Franco, Liliana Velázquez y la artista Chiqui Love hacen “el show mexicano más internacional de Berlín”, conocido como La Parranda, una vez al mes. Imagen: Paulina Lara Franco/DW

El espectáculo ha servido también para potenciar y animar a nuevos comediantes. "Juanma Johanson estaba un día contestando mucho desde la audiencia y le dijimos ‘pues a ver usted, muchachito, se prepara un set y se viene a la próxima' y fue genial. Se moría de miedo, pero salió muy bien.”

Paulina cuenta que después de casi cuatro años el público es diverso y crece, "vienen de todas partes y se empiezan a hacer pequeñas comunidades que asisten a muchos de los otros eventos latinoamericanos que hay en Berlín, se conocen y se cruzan”.

(ers)