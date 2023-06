Messi anuncia su intención de fichar con el Inter de Miami

"Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino", expresó la estrella argentina de fútbol. Asimismo, dijo que en los dos años que estuvo con el PSG "no era feliz".

El futbolista argentino Lionel Messi anunció este miércoles (07.06.2023) su decisión de firmar por el Inter Miami de la Liga Estadounidense de Fútbol (MLS) tras descartar las opciones de regresar al Barcelona o de firmar con el Al-Hilal saudita.

Así lo confirmó en una entrevista conjunta realizada en su domicilio parisino con los rotativos barceloneses Mundo Deportivo y Sport.

"Tomé la decisión de que voy a ir a Miami. Todavía no lo tengo cerrado al cien por cien. Me faltan algunas cosas pero decidimos continuar el camino. Si no salía lo del Barcelona, quería irme de Europa, salir del foco y pensar más en mi familia”, manifestó.

Asimismo, la estrella expresó su descontento con la estadía en el PSG. "Fueron dos años en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida familiar, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole”, dijo.

"En Barcelona los iba a buscar, aquí lo hice mucho menos, compartía menos actividades con ellos. La decisión pasa por ahí también, para reencontrarme, entre comillas, con mi familia, con mis hijos, y disfrutar del día a día", explicó.

A sus 35 años, Messi aterrizará en un equipo sin apenas pedigrí deportivo. El Inter solo ha clasificado una vez a los playoffs en sus tres temporadas en la MLS y en la actual se encuentra en la última posición de la Conferencia Este, con apenas 15 puntos en 16 partidos.

