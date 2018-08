Merkel y Sánchez refuerzan su posición sobre la crisis migratoria

La canciller alemana Angela Merkel y el presidente español Pedro Sánchez reafirmaron hoy (11.08.2018) en Andalucía su compromiso de implicar a todos los países europeos en el problema de la migración y pidieron luchar contra las tendencias racistas del continente.

Ambos mandatarios se reunieron en Palacio de los Guzmanes, sede de la Fundación Casa Medina Sidonia en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). En la entrada del Palacio de los Guzmanes, Merkel y su esposo, Joachim Sauer, han sido recibidos por Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, ante la mirada de más de un centenar de curiosos, en una zona controlada por un fuerte dispositivo de seguridad.

"La posición de España y Alemania en matería migratoria no es una política concreta, es transversal en el sentido de que para hacer frente a este desafío debe hacerse desde posiciones comunes", aseguró Sánchez.

Merkel y su esposo son recibidos por Sánchez y su esposa en una finca en el Parque Nacional de Doñana.

"Trabajar por los intereses europeos"

"No solamente podemos hablar del control de fronteras, hay que reforzar los movimientos secundarios y la cooperación europea con los países africanos", añadió el socialista. Un punto sobre el cual profundizó Merkel. "España puede tener relaciones estrechas con Marruecos y Alemania puede hacerlo con otros países. No todos debemos hacer lo mismo pero sí trabajar por los intereses europeos, no España para sí misma o Alemania para sí misma", señaló la canciller.

La mandataria germana también aseguró que la Unión Europea (UE) debe combatir las tendencias racistas en los países miembros. "La UE no es una asociación, sino que se basa en valores comunes, entre ellos el respeto a dignidad humana, sean inmigrantes o nacionales. Hay que establecer estructuras legales y el racismo no es un valor que se pueda conciliar con los valores de la Unión Europea", agregó.

Ambos dirigentes se mostraron contentos por el acuerdo alcanzado esta semana entre ambos países para que Alemania pueda devolver a los inmigrantes registrados previamente en España y que precisamente hoy entró en vigor. La devolución se hará en un plazo de 48 horas desde su retención en la frontera.

