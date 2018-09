Merkel y Erdogan, una cita marcada por la tensión

Durante su encuentro con la canciller Angela Merkel en Berlín, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, debió soportar varias críticas, especialmente en lo referido a la libertad de expresión. Es "importante seguir conversando” cuando hay diferencias, dijo Merkel en la conferencia ante los medios, que comenzó más tarde de lo presupuestado. Según diversos reportes, Erdogan había amenazado con suspender la cita si es que el periodista turco Can Dündar asistía a ella. Dündar vive exiliado en Alemania y Turquía exige su extradición.

Luego hubo una interrupción cuando un manifestante con una camiseta con el lema "Libertad de prensa para los periodistas en Turquía” fue sacado de la sala por las fuerzas de seguridad, episodio en que ambos políticos se miraron con actitud tensa. Después se supo que el detenido era el periodista turco Adil Yigit, quien trabaja para el portal de noticias Avrupa Postasi en Hamburgo. Merkel estaba bajo la presión de tener que referirse a los derechos humanos en Turquía, donde la situación es cada vez peor. Y ya al comienzo de la conferencia hizo mención a los ciudadanos alemanes que están presos en ese país: "Hice hincapié en la necesidad de que estos casos se resuelvan tan rápido como sea posible”, aseguró.

Erdogan: respeto por la Justicia turca

El presidente turco se mostró inconmovible ante las críticas y exigió respeto por la Justicia de su país. La canciller enfatizó la importancia de mantener las buenas relaciones germano-turcas: "Alemania está interesada en una Turquía económicamente estable”, dijo la autoridad alemana.

Las relaciones bilaterales se han visto dañadas en los últimos dos años, luego de que Ankara adoptara duras medidas tras el fallido golpe de Estado del verano de 2016. Entre ellas están el encarcelamiento de periodistas, oficiales y funcionarios, entre ellos algunos alemanes.

El periodista Adil Yigit.

El periódico turco cercano al oficialismo Yeni Asir reportó que Turquía había exigido la extradición del periodista Can Dündar. Hay una denominada "lista de terroristas” con los nombres de 69 personas cuya extradición exige Ankara. Si Berlín hiciera caso a las exigencias de Turquía se "promovería la paz y la seguridad de ambos países”, dijo Erdogan.

Dündar se mantuvo lejos

Can Dündar, el ex redactor jefe del diario Cumhuriyet, vive hace más de dos años exiliado en Alemania. En su país fue condenado a prisión por haber escrito un artículo sobre la entrega de armas a Siria por parte del gobierno turco. El periodista, crítico de Erdogan, se había acreditado para acudir a la conferencia, pero poco antes de que ésta comenzara, anunció que no asistiría. Según reportes de prensa, esto ocurrió porque Erdogan amenazó con cancelar la comparecencia ante los medios si Dündar se hacía presente. "La decisión de no asistir la tomó personalmente el señor Dündar”, recalcó la canciller Merkel.

Erdogan describió al periodista como "un agente que publicó secretos de Estado” y que por ello fue condenado a más de cinco años de cárcel. Se trata de un "crimen” que es penado también en otros países, añadió.

Según informaciones del periódico Tageszeitung, la embajada turca tomó parte en la emisión de autorizaciones para la presencia de periodistas en la conferencia. El reportero turco Aziz Kocyigit, del diario izquierdista Evrensel, dijo a tageszeitung que la Oficina Federal de Prensa lo había remitido a la embajada. La Oficinal Federal de Prensa, en cambio, habló del uso de "estándares internacionales” y aseguró que sobre la acreditación no puede decidir la embajada. Explicó, sin embargo, que por razones de espacio no todos los periodistas podían acceder a la sala donde se lleva a cabo a conferencia de prensa, y que en tales casos se realiza un trabajo conjunto con la delegación diplomática. El presidente de la Asociación de Periodistas Extranjeros en Alemania, Pascal Thibaut, dijo que él jamás había oído que una embajada decidiera quiénes podían ir a una conferencia.

Autor: Ben Knight (DZC/ERS)

¿Por qué las relaciones entre Alemania y Turquía son tan tensas? El caso Böhmermann El 31 de marzo de 2016, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan presentó una demanda contra el humorista alemán Jan Böhmermann por su poema satírico sobre el líder turco. Los fiscales alemanes retiraron finalmente los cargos el 4 de octubre de 2016, pero el caso desató una disputa diplomática entre Berlín y Ankara.

¿Por qué las relaciones entre Alemania y Turquía son tan tensas? Resolución sobre el genocidio armenio de 1915 El 2 de junio de 2016 el Parlamento alemán aprobó una resolución que reconocía el genocidio armenio de 1915. Turquía convocó a su embajador en Berlín, y la comunidad turca de Alemania protestó. Turquía criticó el uso del término genocidio para describir los asesinatos armenios de la era otomana, argumentando que se había aumentado el número de muertes, y que también fallecieron musulmanes turcos.

¿Por qué las relaciones entre Alemania y Turquía son tan tensas? Tensiones tras el fallido golpe de Estado en Turquía El 15 de julio de 2016, una facción del Ejército turco intentó derrocar al presidente Recep Tayyip Erdogan, pero fracasó. Ankara acusó a Berlín de no tomar una posición clara contra dicho intento de golpe de Estado o de no hacer nada con respecto al predicador exiliado Fethullah Gülen, a quien Erdogan culpó de orquestar el fallido golpe de Estado.

¿Por qué las relaciones entre Alemania y Turquía son tan tensas? Alemania critica purga tras el golpe de Estado Inmediatamente después del intento de golpe de Estado, las autoridades turcas efectuaron una purga en el Ejército y el poder judicial, con miles de detenidos. La purga se amplió para incluir a los funcionarios públicos, universitarios y maestros. Los políticos alemanes criticaron las detenciones. Diplomáticos, académicos y militares turcos huyeron del país y solicitaron asilo en Alemania.

¿Por qué las relaciones entre Alemania y Turquía son tan tensas? Los kurdos se manifiestan en Colonia Manifestantes kurdos condenaron las represalias de Erdogan en varias manifestaciones masivas en la ciudad de Colonia. A menudo, en los mítines se pidió la liberación de Abdullah Öcalan, el líder encarcelado del Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK), que Turquía considera como grupo terrorista. Ankara acusó a Berlín de no hacer lo suficiente para frenar las actividades del PKK.

¿Por qué las relaciones entre Alemania y Turquía son tan tensas? Detención de ciudadanos alemanes en Turquía El 14 de febrero de 2017, el periodista Deniz Yücel, corresponsal del periódico "Die Welt", fue detenido en Turquía. Otros ciudadanos alemanes, entre ellos, la periodista Mesale Tolu y el activista de derechos humanos Peter Steudtner, fueron también detenidos en ese país. Ankara los acusó de apoyar a organizaciones terroristas. Los tres ya han sido puestos en libertad.

¿Por qué las relaciones entre Alemania y Turquía son tan tensas? Alemania prohíbe actos de campaña turcos Marzo de 2017: varias localidades alemanas impidieron que algunos ministros turcos celebraran mítines antes de un referéndum realizado en abril de ese año en Turquía con el fin de ampliar los poderes del presidente Erdogan. El líder turco acusó a Alemania de usar "tácticas nazis" contra ciudadanos turcos en Alemania.

¿Por qué las relaciones entre Alemania y Turquía son tan tensas? Espionaje El 30 de marzo de 2017, Berlín acusó a Turquía de espiar a cientos de presuntos partidarios y a más de 200 asociaciones y escuelas vinculadas al movimiento Gülen en Alemania. Desde entonces, los solicitantes de asilo turcos han acusado a los funcionarios que trabajan en la Oficina Federal de Inmigración de transmitir su información a medios de comunicación vinculados con el gobierno turco.

¿Por qué las relaciones entre Alemania y Turquía son tan tensas? Erdogan insta a los turcos-alemanes a no votar por "enemigos de Turquía" El 18 de agosto de 2017, Erdogan criticó a tres de los principales partidos políticos alemanes calificándolos de "enemigos de Turquía" y dijo a los turcos que viven en Alemania que no votaran por ellos en las elecciones generales. Se refería a la Unión Demócrata Cristiana (CDU), al Partido Socialdemócrata (SPD) y a Los Verdes. Merkel dijo que Erdogan estaba "entrometiéndose" en las elecciones.

¿Por qué las relaciones entre Alemania y Turquía son tan tensas? Merkel se opone a que Turquía se integre a la UE 4 de septiembre de 2017: la canciller alemana, Angela Merkel, dijo, durante un debate electoral, que creía que Turquía no debería convertirse en miembro de la Unión Europea. Además dijo que hablaría con otros líderes de la UE para poner fin a las negociaciones de adhesión de Ankara. En octubre, respaldó una medida para recortar fondos de la UE de preadhesión de Turquía.

¿Por qué las relaciones entre Alemania y Turquía son tan tensas? La ofensiva militar turca en Afrín El 20 de enero de 2018, el Ejército turco y sus aliados rebeldes sirios inciaron la "Operación Rama de Olivo" contra el enclave kurdo en Afrín, en el norte de Siria. La invasión fue criticada por los políticos alemanes, y provocó grandes protestas por parte de las comunidades kurdas en Alemania.

¿Por qué las relaciones entre Alemania y Turquía son tan tensas? El periodista Deniz Yücel, fuera de prisión El 16 de febrero de 2018, Turquía ordenó la liberación del periodista turco-alemán Deniz Yücel después de haber estado encarcelado durante más de un año. Según los medios estatales turcos, Yücel fue liberado bajo fianza. La fiscalía pidió una sentencia de 18 años de cárcel para Yücel por cargos de "propaganda terrorista" e incitación "a la enemistad entre los pueblos". Autor: Rebecca Staudenmaier



