Merkel pide a los ciudadanos intervenir ante cualquier violencia contra la mujer

La canciller alemana, Angela Merkel, llamó hoy con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer el 25 de noviembre a no apartar la vista y subrayó que "cada caso cuenta una historia terrible y refleja siempre un drama". Merkel ha pedido a los ciudadanos que nunca acepten la violencia contra las mujeres. "Se pide a todos que intervengan cuando la violencia amenaza o incluso ocurre", dijo el sábado (21.11.2020) en su videopodcast semanal. Los perpetradores deben saber que serán castigados y las afectadas deben saber dónde obtener apoyo, añadió.

En Alemania hay alrededor de 350 residencias y viviendas para mujeres que ofrecen refugio a las víctimas. El Gobierno Federal trabaja a nivel internacional para garantizar que se prevenga y combata la violencia contra la mujer y que se proteja a los afectados. Merkel enfatizó que esto no es solo aplicable el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: "No solo el miércoles que viene, sino siempre y en cualquier lugar, no debemos apartar jamás la vista cuando una niña o una mujer es amenazada o es objeto de violencia".

Merkel llamó la atención sobre "la injusticia y sufrimiento" de los que son objeto niñas y mujeres en todo el mundo día a día, por ejemplo, en los muchos conflictos y enfrentamientos bélicos, pero también en Alemania, donde una de cada tres mujeres sufre al menos una vez en la vida violencia física o sexual. "Estadísticamente, cada 45 minutos una mujer es atacada o resulta herida por su pareja actual o expareja", indicó Merkel, que calificó estos datos de "desoladores".

En los últimos meses, se ha publicado en varios estados federales que los refugios para mujeres han recibido significativamente más llamadas de ayuda de mujeres que buscan protección desde el comienzo de la crisis del coronavirus. En algunos lugares, por lo tanto, apenas hay plazas libres. Los expertos asumen que la proximidad física exacerbará las tensiones existentes debido a las restricciones de contacto.

Por otra parte, el gobierno federal invertirá en los próximos cuatro años 120 millones de euros en ampliar la red de centros de asesoramiento y de albergues para mujeres. "El compromiso del gobierno no se circunscribe sólo a la situación en nuestro país. También trabajamos a nivel internacional para que se evite y combata la violencia contra las mujeres y se les ofrezca protección y apoyo", agregó.

