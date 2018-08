Merkel, optimista antes del inicio del nuevo curso político

"Vamos por el buen camino", ha declarado este domingo (26.8.2018) en la tradicional entrevista de verano de la cadena de televisión pública alemana ARD. Merkel respondía así a la pregunta sobre cómo transcurrió su encuentro de ayer sábado con sus socios de coalición, el líder socialdemócrata Olaf Scholz y el líder de la Unión Cristianosocial, Horst Seehofer, tras la vuelta de las vacaciones. En la reunión, los tres políticos debatieron sobre cómo asegurar las pensiones a largo plazo. Merkel ha insistido en que "la situación de las pensiones es buena gracias a la buena situación del mercado laboral" y que no hay razón para alarmar a los ciudadanos.

Junto con las pensiones, otro de los temas que preocupan a los alemanes y que ha generado numerosas fricciones internas en el bloque conservador de Merkel es la política migratoria. En este terreno, Merkel rechazó llevar a cabo un cambio y dar residencia permanente a los inmigrantes cuyas solicitudes de asilo hayan sido rechazadas, pero a quienes se les permite temporalmente permanecer en Alemania. Los partidarios de esta medida argumentan que así se haría frente al déficit de mano de obra cualificada. "Se crea una imagen falsa si se da la impresión de que uno viene aquí como solicitante de asilo o refugiado y luego simplemente se le da otro estatus debido a la escasez de trabajadores cualificados", ha dicho Merkel al respecto.

Merkel, durante un momento de su entrevista en la cadena ARD.

Durante la entrevista, de aproximadamente veinte minutos de duración, la canciller también se ha referido al debate abierto entre la población después de las acusaciones de racismo del futbolista alemán Mesut Özil, de origen turco, cuando anunció su decisión de abandonar la selección alemana de fútbol después del Mundial, el pasado mes de julio. "Si alguien de origen migratorio como Özil dice que no se siente bien tratado en esta sociedad, debe ser tomado en serio. Hay que hablar sobre ello", ha dicho Merkel. El revuelo causado por una foto del jugador con el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en mayo, en Londres, en plena campaña electoral turca, acabó con la decisión del jugador de abandonar la selección.

El clima y Europa

Más allá del plano nacional, Merkel se ha pronunciado en contra de los planes de la Comisión de la Unión Europea para lograr objetivos más ambiciosos en materia de protección del clima. "No creo que tenga sentido fijar permanentemente nuevos objetivos", ha dicho. "Debemos cumplir primero ahora los objetivos que nos hemos fijado". Además, ha recordado que en Alemania hay que tratar de aplicar las medidas legales para alcanzar el objetivo de 2030. "Eso ya es suficientemente difícil", ha reconocido Merkel. Pero la canciller ha hecho hincapié en su responsabilidad sobre la contribución de Alemania a la protección del clima. La acumulación de fenómenos meteorológicos extremos y el aumento de las temperaturas en los últimos veranos demostraron que el cambio climático "también se está produciendo aquí".

La canciller alemana también ha tenido unas palabras sobre el futuro, el momento en que ella ya no ocupe su actual cargo. "Cuando ya no sea canciller, otra gente podrá ocuparse de darle un título a mis años de Gobierno. Tengo encomendadas muchas, muchas tareas, pero si hay un tema que para mí es importante, ese tema es Europa", ha asegurado. "Parece algo obvio a veces porque es algo que hemos heredado de nuestros mayores, que vivieron las terribles experiencias de la Segunda Guerra Mundial. Los que no vivimos la guerra tenemos el gran deber y la gran tarea de hacer de esta Europa un factor fuerte en el mundo para que la prosperidad, la paz y la libertad permanezcan", ha concluído Merkel.

