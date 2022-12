Mercedes-Benz introducirá una cuota de suscripción anual por aceleración de 1.200 dólares

Mercedes-Benz ha lanzado un nuevo modelo de suscripción en línea en Estados Unidos para que sus clientes puedan activar una mayor aceleración en sus coches eléctricos, con el "Acceleration Increase", por 1.200 dólares al año.

Según la empresa, esto "dará rienda suelta a un rendimiento mejorado" de sus vehículos Mercedes- EQE 350 4Matic, EQE SUV 350 4Matic, EQS 450 4Matic y EQS SUV 450 4Matic, los cuales acelerarían entre 0,8 y 1 segundo más rápido de 0 a 100 km/h con la suscripción.

En total, se calcula que la potencia aumenta entre un 20 % y un 24 %, lo que permite, por ejemplo, al SUV Mercedes-EQ 350 acelerar de 0 a 100 km/h en unos 5,2 segundos, frente a los 6,2 segundos que tardaría sin la suscripción.

Sin ninguna actualización física

La suscripción de los coches en cuestión, que cuestan entre 89.817 y 195.929 dólares, no incluye ninguna mejora física de hardware, sino que simplemente desbloquea, en el software, todas las capacidades del vehículo, lo que indica que Mercedes limitó intencionadamente las prestaciones para venderlas después como un extra opcional, según informó The Verge.

Estos modelos de suscripción parecen ser cada vez más populares entre los fabricantes de automóviles, ya que permiten a los fabricantes ganar dinero con el coche más allá de la venta real.

Esta iniciativa se produce después de que BMW, el fabricante rival, ofreciera a principios de año una función de suscripción para los asientos con calefacción. Otras empresas que han tomado medidas similares son Tesla, que implementó una mejora de 2.000 dólares en la aplicación denominada "Acceleration Boost", o Toyota, que anunció que cobraría a algunos conductores alrededor de 8 dólares al mes por arrancar sus coches a distancia utilizando un llavero.

Debilitar intencionamente los automóviles

Muchas personas, aunque no completamente sorprendidas, han manifestado su desacuerdo con esta nueva tendencia de la industria. En especial al tratarse de una actualización de software y no de hardware, por lo que los coches ya tienen la capacidad física para alcanzar todo su potencial, y por lo que parece que, en esencia, se les está debilitando intencionadamente para animar a los consumidores a pagar más.

En Mercedes-Benz "EQE.

En julio, BMW se enfrentó a una reacción violenta cuando anunció que los clientes podrían pagar alrededor de 25 dólares al mes para desbloquear los asientos y volantes con calefacción de sus coches. Según aseguran varios medios, esta es una de las razones por las que algunos tuneadores de coches se han especializado en desbloquear la calefacción de los asientos de los BMW pirateando el coche. De este modo, los propietarios de BMW pueden sentarse calentitos sin tener que pagar una cuota de suscripción.

¿Llegará el abono a otras partes del mundo?

Por el momento, la oferta solo se puede encontrar en el sitio en internet de Mercedes en Estados Unidos. Según varios reportes, esta posibilidad no está promocionada en la página en alemán. Por otra parte, la misma empresa Mercedes-Benz confimró a la BBC que por el momento no tiene previsto introducir el "Acceleration Increase" en el Reino Unido. Por lo tanto, actualmente no está claro si la suscripción también llegará a otras latitudes.

