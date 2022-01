Medios serbios tildan de "vergüenza" el trato dado a Djokovic

"¡Vergüenza! ¡El Estado pide la detención y el retorno de Djokovic al hotel del horror!" es uno de los titulares con los que la prensa serbia ha reaccionado al anuncio de que el Gobierno australiano ha retirado la visa al tenista y lo interrogará el sábado (15.1.2022) por haber entrado al país sin estar vacunado. El portal Blic indica que "El serbio estará detenido hasta la cita de mañana" y el Kurur que "El abogado de Alex Hawke pide la detención para Djokovic".

Nikola Pilic, antiguo entrenador del deportista, acusó a las autoridades australianas de intentar menospreciar al tenista número uno del mundo, en declaraciones a la agencia Tanjung. "Es una vergüenza, Novak no se lo merece", declaró Pilic, quien añadió que la decisión sobre la cancelación del visado podría haber sido tomada antes.

"Pudieron haber dicho a Novak que no podría jugar y que no viajase, y no que el director del torneo y los médicos le den luz verde y a su llegada tratarlo como a un criminal", indicó. También el extenista serbio Janko Tipsarevic criticó el trato de Djokovic por las autoridades de Australia, al opinar en la red social Twitter que "es una vergüenza tóxica para todos los involucrados en este proceso". (efe)