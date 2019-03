Medios: Once ministros conspiran para dimisión de Theresa May

Once ministros del Gobierno británico conspiran para que dimita la primera ministra, Theresa May, según publicó hoy (24.03.2019) el diario The Sunday Times.

El periodista Tim Shipman asegura en la primera plana de este periódico dominical que esos miembros del Gabinete de May le habrían comunicado directamente su intención de hacer frente a la mandataria en la reunión semanal del Ejecutivo del próximo lunes. Si la líder "tory" se negara, entonces estarían dispuestos a dimitir de forma masiva o a "pedir su cabeza" públicamente.

De acuerdo con esta fuente, los ministros quieren nombrar a un líder interino provisional que saque adelante el "brexit" y el que más apoyos tendría es David Lidington, actual ministro del Gabinete, seguido del ministro de Medioambiente, Michael Gove, y del ministro de Asuntos Exteriores, Jeremy Hunt. El periodista asegura asimismo que el ministro del Interior, Sajid Javid, estaría dispuesto a respaldar a Lidington para sustituir a May pero no a Gove o a Hunt.

El mayor sacrifico

Por otra parte, según reveló este domingo la BBC, Theresa May podría conseguir el apoyo necesario en el Parlamento para que su acuerdo del "brexit" salga adelante si promete dimitir.

Según la cadena pública, varios parlamentarios se plantean dar marcha atrás y respaldar el pacto de May si esta se comprometiera a no estar al mando en la nueva ronda de negociaciones, las que se establecerían para llegar a un acuerdo definitivo con la Unión Europea (UE).

Las críticas a la primera ministra han ido elevándose esta semana después de que el miércoles insinuara en un discurso desde su residencia oficial que los diputados son los culpables de la crisis del "brexit".

Prórrogas para el "brexit"

La Unión Europea (UE) indicó el pasado jueves que el Reino Unido tiene hasta el próximo 29 de marzo para aprobar el acuerdo del "brexit" si quiere salir de forma negociada del bloque comunitario el próximo 22 de mayo.

De lo contrario, señaló, ha dado de plazo al país hasta el 12 de abril para que decida cómo quiere proceder, si cancelar el "brexit", si salir de forma abrupta o si pactar una prórroga más prolongada que obligaría al Reino Unido a participar en las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar entre el 23 y el 26 de mayo.

Un millón de personas salieron ayer a las calles de Londres para reclamar la celebración de un segundo referéndum del "brexit", según los organizadores de la multitudinaria manifestación, la campaña "People's Vote".

