Mbappé registra más marcas que Messi y Cristiano Ronaldo

Es difícil decir si Kylian Mbappé está por delante de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo en su batalla por el título honorífico de "mejor jugador del mundo". Pero antes de su esperado traslado al Real Madrid, Mbappé ya lidera a la pareja de múltiples ganadores del Balón de Oro en lo que respecta a la protección de la propiedad intelectual.

En señal de su inmenso poder comercial, el delantero del PSG posee siete marcas registradas en la UE, incluida su icónica pose de celebración del gol con los brazos cruzados, su nombre y el logotipo de su empresa. Según la oficina de propiedad intelectual de la Unión Europea, Messi y Cristiano Ronaldo tienen seis marcas registradas cada uno. Mbappé también ha registrado dos de sus famosas citas: "Le football, il a changé (El fútbol ha cambiado)" y "Moi, tu m'parles pas d'age (No me hables de edad)" para productos que incluyen juegos electrónicos, aplicaciones móviles, carteles, bolsos, calzado, cosmética o joyería.

Una marca de la UE otorga derechos exclusivos en todos los países de la UE, un mercado de casi 500 millones de consumidores. También protege a los propietarios contra la falsificación y el fraude. El organismo de la UE dijo que Mbappé presentó dos solicitudes más en febrero. Encabeza la lista de marcas de la UE propiedad de futbolistas.

Una frase viral... y registrada

La frase de Mbappé "El fútbol ha cambiado" se volvió viral en las redes sociales hace dos años. El francés, experto en negocios, lo pronunció durante una conferencia de prensa después de que le preguntaran sobre derechos de imagen y patrocinio deportivo tras su negativa a participar en un evento de marketing con la selección francesa.

La de las marcas registradas es una cancha desconocida para las mujeres futbolistas, incluso si son estrellas como la estadounidense Alex Morgan Imagen: Kelvin Kuo/USA TODAY Network/IMAGO

Si bien el registro de marcas no es inusual en el fútbol, las jugadoras son, sin embargo, invisibles en la esfera europea de protección de la propiedad intelectual. "Aunque muchos de los futbolistas profesionales de los mejores equipos europeos poseen al menos una marca de la UE, no hay mujeres entre ellos", dijo la oficina de la UE. "Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Marta, Alex Morgan, Caroline Graham... todas ellas son estrellas pero todavía no han empezado a jugar al juego de la propiedad intelectual".

Cuando se trata de clubes, "el rey de Europa es el Real Madrid", afirmó la oficina de la UE. El gigante español posee 33 marcas comerciales de la UE y 24 diseños, entre ellos, la forma de los bancos del estadio Bernabéu. Barcelona, el archirrival de Madrid, posee 22 marcas comerciales de la UE y siete diseños. Bayern Munich, PSG y Manchester United completan el top cinco europeo.

EL(AP)