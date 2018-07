May se reúne con su nuevo gabinete en tiempos de crisis en su gobierno

La primera ministra británica, Theresa May, convocó esta mañana a su nuevo gabinete, tras la crisis que desató la dimisión del ministro para el "brexit" David Davis y el de Exteriores Boris Johnson y aseguró al término del encuentro que fue una reunión productiva.

"Nos preparamos para una semana de mucho trabajo", escribió la dirigente en Twitter.

Por primera vez se sienta a la mesa como representante de Exteriores Jeremy Hunt, que, hasta ahora, era ministro de Salud y que antes del referéndum del "brexit" defendió la permanencia de Reino Unido en la Unión Europea (UE).

May quiere mantener una relación estrecha de su país con la UE y esto la enfrenta con los más duros partidarios del "brexit" en su Partido Consevador. Por las críticas a sus planes, renunciaron tanto Johnson como Davis.

Incluso sin la crisis actual, la semana ya era intensa para May, porque el jueves participará en la cumbre de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en Bruselas y el viernes recibe en Londres al presidente estadounidense, Donald Trump.

Pese a ello, encontró tiempo para desear suerte al equipo de Inglaterra para el partido de semifinales que juega el miércoles contra Croacia en el Mundial de Rusia.

El ex ministro de Exteriores conservador William Hague advirtió a los defensores de la salida del país de la UE que si se oponen a los planes de May, corren el riesgo de que el "brexit" fracase. "Ser un romántico en esta cuestión no es de ninguna utilidad para el país", escribió Hague en el "Daily Telegraph".

Pese a todo, no parece que vaya a haber una moción de censura de su propio partido contra May. El ex líder de los conservadores Michael Howard dijo a la BBC que sería "extremadamente tonto" presentar una moción de censura. "Me alegro de que parece que se impone el sentido común", añadió.

El ex ministro de Defensa Michael Fallon también rechazó esa idea. "Es lo último que necesitamos en este momento. Ahora tenemos un plan", aseguró. Johnson habló de la muerte del sueño del "brexit" y "soñar es bonito y está bien, seguramente para todos, pero tenemos que tratar con el mundo real", subrayó.

