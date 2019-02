May retrasa la nueva votación parlamentaria del acuerdo del "brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, prometió el domingo (24.02.2019) volver a someter a votación en el Parlamento británico el acuerdo del "brexit" antes del 12 de marzo, en el último retraso en sus intentos de obtener la aprobación del plan acordado con la Unión Europea para facilitar la salida de Gran Bretaña del grupo.

En su camino a Egipto, donde espera obtener la aprobación de los líderes de la UE para su estrategia, May dijo que las reuniones posteriores en Bruselas para obtener cambios en el acuerdo chocaron con la falta de apoyos sin el llamado 'voto significativo'. "No traeremos un 'voto significativo' al Parlamento esta semana, pero nos aseguraremos de que eso suceda antes del 12 de marzo", dijo May a los reporteros a bordo de su avión. "Aún está a nuestro alcance dejar la Unión Europea con un acuerdo el 29 de marzo y eso es para lo que estamos trabajando".

"Esta decisión de demorar aún más un voto tan importante es el colmo de la irresponsabilidad", ha lamentado del portavoz del comité laborista para el Brexit, Keir Starmer, quien a acusado a May de estar forzando una situación límite. (reuters/afp)

