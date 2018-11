May: posición sobre soberanía de las Malvinas no ha cambiado

La primera ministra británica, Theresa May, insistió este viernes (30.11.2018) en que la posición del Reino Unido sobre la soberanía británica de las Malvinas "no ha cambiado”, si bien destacó que hay "mejores relaciones" con Argentina. May se encuentra ya en Buenos Aires para participar en la Cumbre del G20 que se celebra estos días en ciudad porteña.

"Nuestra posición sobre la soberanía de las Falklands (como llaman los británicos a las islas Malvinas) no ha cambiado. Lo que ha cambiado en los últimos meses es que hemos visto mejores relaciones con Argentina", dijo la premier conservadora a los periodistas a bordo del avión que la llevó a Buenos Aires.

Esta semana, los Gobiernos británico y argentino llegaron a un acuerdo para impulsar un vuelo semanal de la aerolínea latinoamericana Latam desde Sao Paolo (Brasil) a las Malvinas, con una parada mensual en Córdoba (Argentina).

"Creo que el anuncio hecho a principios de esta semana de un vuelo adicional desde las Falklands a América del Sur es importante. Es importante para las Falklands y es importante mostrar que se desarrolla una relación diferente", insistió May.

El acuerdo sobre el vuelo de Latam es resultado de dos años de negociaciones, iniciadas en septiembre de 2016 con un compromiso entre el Reino Unido y Argentina para aumentar la cooperación bilateral, según fuentes británicas.

En 1982, Argentina y el Reino Unido se enfrentaron en una guerra por la soberanía de las islas del Atlántico sur (que reclama Buenos Aires desde 1833, que terminó con la rendición de los militares argentinos. (EFE)