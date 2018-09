May pide concesiones en negociaciones por brexit

Por medio de un texto publicado en el diario alemán "Die Welt”, la primera ministra británica, Theresa May, hizo un llamado a los miembros de la Unión Europea (UE) para que colaboren en lograr un acuerdo respecto al brexit.

"Para lograr un buen resultado, la UE debe hacer ahora lo mismo que Reino Unido, que ha desarrollado su posición", escribió sobre las negociaciones tendientes a pactar la salida del Reino Unido de la UE. "Bruselas y los Estados miembros de la UE deberían tratar a Londres de la misma manera que a otros terceros países en las conversaciones sobre un acuerdo de libre comercio”, indicó la máxima autoridad británica.

May quiere presentar de nuevo su posición este miércoles 19 de septiembre en una cena de los Jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Salzburgo. Los 27 Estados restantes discutirán su línea para la fase final de las negociaciones mañana jueves 20 de septiembre.

En su artículo, la primera Ministra también se refiere a su propuesta de establecer una zona de libre comercio entre la UE y Reino Unido sólo para los bienes y no para los servicios. Esto había sido rechazado por la UE por considerar que se trataba de una selección de lo que más le interesa. "Se alega que los productos y servicios no pueden tratarse por separado, escribió. Sin embargo, ningún acuerdo de libre comercio de la UE trata los bienes y servicios por igual”, objetó May en su escrito.

Por último, la mandataria también se refirió al otro punto polémico de las negociaciones: la posible creación de una frontera aduanera entre Irlanda y Reino y Reino Unido. May rechazó una vez más la propuesta de la UE de establecer dicha frontera. "Ninguna de las partes puede exigir algo completamente inaceptable de la otra, como una frontera aduanera exterior entre partes del Reino Unido -que ningún otro país en esta situación aceptaría- o que Reino Unido tenga los derechos de miembro de la UE sin tener también las obligaciones", apuntó al respecto, anunciando la que será su postura en este nuevo encuentro con la comunidad europea.

MN (dpa, efe)

