May no descarta que se extienda la transición del "brexit"

Los líderes de la Unión Europea (UE) arrancaron hoy la segunda jornada consecutiva de la cumbre en Bruselas, centrada en las políticas de inmigración y en la reforma de la eurozona.

En la cita inicial de la víspera, la primera ministra británica expuso a sus colegas europeos su análisis de la negociación del "brexit" y a continuación los Veintisiete decidieron que es necesario seguir con las conversaciones con Londres.

A su llegada a la segunda jornada de cumbre europea en Bruselas, May explicó que se han hecho "buenos progresos" tanto en el acuerdo sobre la salida como para establecer la relación futura entre ambas partes.

El problema de Irlanda

Sin embargo, dijo, aún no han acordado un mecanismo para garantizar que no se creará una frontera entre la británica Irlanda del Norte y la República de Irlanda (país de la UE) cuando termine el denominado periodo de transición si para entonces no ha entrado en vigor un nuevo acuerdo de asociación entre la UE y Londres.

"Una idea nueva ha emergido y es crear una opción para extender el periodo de implementación durante unos meses. Sería solo una cuestión de meses", dijo May.

Pero la primera ministra británica confió en que finalmente no sea necesaria esta ampliación: "El punto es que no se espera que esto tenga que ser usado porque estamos trabajando para asegurar que tenemos esa relación futura en marcha para el final de diciembre de 2020".

"Game over”

Por su parte, el jefe de Gobierno de Luxemburgo, Xabier Bettel, señaló que "el 29 de marzo es 'game over'", en referencia a la fecha en la que se oficializará el divorcio entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE).

"Todos estamos unidos detrás de Michel Barnier", dijo respecto al trabajo del negociador europeo para el "brexit" Bettel, quien añadió que "el Reino Unido sabe cuáles son los problemas". "Se tienen que mover", subrayó el primer ministro de Luxemburgo.

El primer ministro belga, Charles Michel, por su parte, subrayó que los Estados miembros están decididos a ser "positivos", pero a la vez "firmes" para que en el futuro no exista una competencia desleal entre las empresas británicas y europeas.

