May insta a la UE a "avanzar" en posiciones sobre "brexit"

La primera ministra británica, Theresa May, instó hoy (19.09.2018) a la Unión Europea (UE) a "avanzar" en su posición sobre la negociación de la salida del Reino Unido del club comunitario. "Si queremos llegar a una conclusión exitosa, entonces, del mismo modo que el Reino Unido ha avanzado en su posición, la Unión Europea deberá avanzar en su posición", declaró la mandataria al llegar a la cumbre informal de líderes de los Veintiocho que comenzó hoy en la ciudad austriaca de Salzburgo, en la cual se abordará el "brexit". May aseguró confiar en que "con buena voluntad y determinación" se podrá alcanzar un "buen acuerdo para ambas partes".

Con respecto a la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, May recalcó que Londres no puede aceptar "ver a Irlanda del Norte separada del territorio aduanero del Reino Unido porque, con independencia de donde se colocaran los controles, lo que eso significaría sería que se convertiría en un desafío a nuestra integridad constitucional y económica". En un primer momento, Bruselas había propuesto homologar la legislación en toda la isla de Irlanda para evitar una frontera física entre Dublín y Belfast. May también subrayó hoy su rechazo a celebrar un segundo referendo sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea.(dpa)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |