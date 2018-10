May dice que Reino Unido no tiene miedo a "brexit" sin acuerdo

La primera ministra británica, Theresa May, afirmó hoy (03.10.2018) que el Reino Unido "no tiene miedo" de marcharse de la Unión Europea (UE) sin un acuerdo del "brexit" y resaltó la importancia de mantener una buena relación con Europa.

En su discurso ante el congreso anual del Partido Conservador, que se celebra en Birmingham, May dijo que su Gobierno respetará el resultado del referéndum de junio de 2016, en el que los británicos votaron por el "brexit", pero insistió en que no está dispuesta a aceptar cualquier acuerdo con el bloque europeo. La primera ministra reiteró que su Gobierno ha tratado a la UE con "respeto" y que espera que el bloque de los 27 "haga lo mismo" con el Reino Unido.

May ataca a Corbyn

Asimismo, May acusó al líder laborista, Jeremy Corbyn, de rechazar los valores comunes que tendieron puentes y afirmó que el Partido Conservador debería ocupar el centro de la política británica para unir al país tras las profundas divisiones exacerbadas por los planes del país para salir de la Unión Europea. "Necesitamos un partido para todo el país", afirmó la líder conservadora. "Un partido no sólo para unos pocos, ni siquiera para muchos, sino para todo el que quiera trabajar duro y dar lo mejor de sí mismo", añadió.

La política conservadora defendió su plan del "brexit", conocido como "Chequers", que permitirá comerciar sobre productos y no servicios entre ambas partes al tiempo que protegerá lo que calificó como "nuestra preciada unión" –en alusión a las cuatro naciones: Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte–, sin que haya un cambio en la frontera entre las dos Irlandas.

Criticó además a los políticos que piden un segundo referéndum sobre la UE al insistir en que el Reino Unido ya tuvo un plebiscito, en el que la gente pidió salir del bloque. En su opinión, una segunda consulta, como piden diputados de la oposición laborista, representaría "un voto de los políticos" que buscan un resultado distinto.

Los movimientos de brazos y piernas de la líder "tory" ya se hicieron viral el pasado agosto en las redes sociales cuando se lanzó a bailar durante un viaje por África.

"Dancing Queen"

May, que se encuentra bajo presión también dentro de su propio partido, se mostró confiada y dio mucho de qué hablar al escenario moviéndose al ritmo de "Dancing Queen", de Abba.

El martes, el exministro de Exteriores Boris Johnson aprovechó su paso por el congreso conservador para atacar con dureza los planes de May para el "brexit", que calificó de "fraude". Johnson exigió una ruptura clara con la Unión Europea, pero al parecer May no se dejó impresionar por sus palabras.

