Max Verstappen y Lewis Hamilton chocan en Monza: Ricciardo consigue su primera victoria con McLaren

Los dos principales aspirantes al título de la temporada en Fórmula 1, el holandés Max Verstappen (Red Bull) y el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), quedaron fuera del Gran Premio de Italia después de que ambos chocaran en la carrera que se disputó este domingo (12.09.2021) en el circuito de Monza.

Tras incorporarse a la pista después de parar en boxes, Hamilton vio como Verstappen trataba de adelantarle y cerró al holandés en una curva para impedirlo, tocándose ambos monoplazas y acabando en la grava en la vuelta 26 de carrera, con el Red Bull subido al Mercedes.

El australiano Daniel Ricciardo (McLaren) quedó en primera posición, que mantuvo hasta el final. El británico L. Norris quedó segundo, y el finlandés Valteri Bottas, tercero. El mexicano Sergio ‘Checo' Pérez quedó quinto. Los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Alpine) quedaron sexto y octavo, respetivamente.

"La verdad es que he estado arrastrando los pies. El parón veraniego me ha venido bien para resetear y me he sentido mejor este fin de semana. No solo ganar, un doblete… es de locos. Para McLaren estar en el podio y hacer doblete es de locos. Por una vez en mi vida no encuentro las palabras", comentó el australiano, que tiene raíces italianas. "Pensaba que podía haber un Ferrari sobre el podio cuando vi a Leclerc segundo, pero al menos tenéis un nombre italiano en el primer puesto", dijo a la afición italiana. "Gracias a todos", concluyó.

Ni Verstappen, líder del mundial con 226,5 puntos, ni Hamilton (221,5) sumarán puntos en el Gran Premio de Italia, 14ª prueba de la temporada (de las 22 programadas), aunque el holandés aumenta su ventaja gracias a los dos puntos sumados el sábado tras acabar segundo en la carrera esprint que sirvió para definir la parrilla de salida del GP. Este abandono impide a Hamilton conseguir su victoria 100 en Fórmula 1 y la próxima oportunidad de conseguirlo será en el Gran Premio de Rusia, en el circuito de Sochi, el 26 de septiembre. (afp/efe)