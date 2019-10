Max Privorozki: "Hacer más contra el antisemitismo"

Deutsche Welle: Se dice que cuando las ondas emocionales se suavizan, se ven las cosas más claras. ¿Cómo ve el ataque a su sinagoga hoy?

Max Privorozki: Las ondas emocionales todavía se agolpan. Muchos invitados y gente de la prensa nos viene todavía. Lo único positivo de este trágico evento son las reacciones de la gente corriente. Muchas veces se me han saltado las lágrimas al leer sus correos electrónicos. En dos días, recibimos 900 correos electrónicos expresando solidaridad. Fue un apoyo que vino del corazón: cristianos, musulmanes, ateos.

¿Se siente seguro ahora?

Ahora todas las instituciones judías están bien vigiladas las 24 horas. Al principio me pasó incluso que la policía no me dejó entrar a la sinagoga, porque no todos me conocían en persona. Lo que más temo es que se haga una especie de campaña, como en la Unión Soviética cuando se quería plantar maíz o luchar contra el alcoholismo.

¿Qué quiere decir con eso?

Una campaña así, si continúa como está ahora, puede crear estados de ánimo negativos. Ahora tenemos un nivel de seguridad muy alto. Creo que se necesita protección durante los servicios religiosos y eventos de la sinagoga, pero no sé si es necesario durante la noche. Esto puede conducir a una reacción negativa. He leído en comentarios que las sinagogas y las mezquitas están vigiladas, pero las iglesias no.

Recientemente se publicó un estudio según el cuál uno de cada cuatro alemanes tiene ideas antisemitas. ¿Nota usted eso?

El antisemitismo está realmente en aumento. Desde mi punto de vista, las razones son varias. Una de las más importantes es la errónea política de ciertos círculos de poder, que muestran que la actitud hacia Israel y los judíos puede ser arbitraria. Por un lado, se dice que la seguridad de Israel es parte de la razón de ser del Estado alemán y, por otro lado, se están apoyando resoluciones antiisraelíes en las Naciones Unidas que critican la acción en los territorios palestinos. Alemania ha apoyado tales declaraciones o se ha abstenido.

Eso es una crítica al Gobierno de Berlín...

Sí, especialmente el Ministerio de Asuntos Exteriores. Todo esto me causa una impresión deprimente. Independientemente del ataque terrorista o del incidente en el que me estaba frente a la sinagoga y me llamaron "asesino de niños". En la Unión Soviética, estaba acostumbrado al hecho de que el antisemitismo estuviera constantemente presente en la vida cotidiana: uno podía ser insultado y mirado mal. Eso existe en muchos países. Pero el principal problema, en mi opinión, es una política equivocada hacia Israel que puede provocar antisemitismo.

El presidente federal Frank-Walter Steinmeier y el presidente regional Reiner Haseloff, frente a la sinagoga de Halle.

¿Cuáles son las razones del antisemitismo en Alemania?

Uno es, sin duda, la llegada de mucha gente desde países donde el antisemitismo es una doctrina estatal, como en Siria y los países árabes. No critico el hecho de que la gente haya venido a Alemania, eso es comprensible. Pero el trabajo del país de acogida es asegurarse de que se minimicen los efectos negativos. No se hace lo suficiente para eso.

¿Qué formas de antisemitismo enfrentó personalmente usted antes del ataque?

Vi en Halle una manifestación antisemita de árabes cerca de la sinagoga. Además, vi una manifestación antiamericana en la plaza central de la ciudad, donde un hombre pronunció un discurso recaudando dinero para Hamás. Antiamericanismo y antisemitismo se suelen dar juntos.

¿Se ha visto confrontado con el antisemitismo de extrema derecha?

Desde luego. A Halle viene todos los lunes un pequeño pero muy agresivo grupo de unas veinte o treinta personas para manifestarse los lunes. Son ultraderechistas que no ocultan sus teorías de una conspiración mundial, especialmente judía.

He escuchado algunos de sus discursos. Una de sus teorías es que supuestamente hay algún tipo de capital que gobierna el mundo. Está claro a cuál se refiere. Y el Gobierno estadounidense está bajo la influencia de ese capital, los débiles políticos occidentales habrían apoyado a los fascistas ucranianos y, por todo eso, Rusia sería la única fuerza que podría salvar a todos.

¿Las autoridades alemanas subestiman el antisemitismo entre la ultraderecha?

Sí. Las autoridades subestiman el peligro que emana de los círculos radicales, tanto de derecha como de izquierda.

¿Cuál es la lección más importante del ataque terrorista de Halle para Alemania?

Durante años, Alemania ha estado ahorrando en algo en lo que no se debería ahorrar: la educación. Una de las lecciones más importantes consiste en descubrir cómo un joven de 27 años llega a convertirse en un monstruo así. Es importante entender esto y sacar conclusiones de ello.

Max Privorozki, originario de Kiev, es presidente de la Comunidad Judía de Halle. Fue testigo ocular del ataque a su sinagoga. Un joven alemán de derecha había intentado el 9 de octubre, durante la festividad judía del Yom Kipur, provocar una masacre en la sinagoga. Mató a dos personas al azar al no conseguir acceder al templo.

