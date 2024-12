Masculinidad tóxica: "poder masculino" por 1.990 euros

Hay un cuchillo en la mesa. Al lado hay una única rosa azul solitaria, probablemente de plástico. Andrew Tate, denunciado por agresión sexual, está sentado en una silla de cuero con las piernas abiertas y los ojos ocultos detrás de unas gafas de sol oscuras y rectangulares.

En voz alta, como si quisiera anunciar algo, dice: "He analizado toda la tierra". Agita una espada en el aire. La razón de todos los problemas del mundo, explica Tate, es que no hay suficientes hombres blandiendo una espada, como él. Que no hay suficientes hombres que simplemente hagan lo que quieran, como hace él.

"Soy el tipo de persona que hace lo que quiere. Y ahora quiero fumarme un puro; lo único es que es difícil encontrarlos entre todo el dinero que tengo en el bolsillo de mi chaqueta". El cigarro aún no está encendido, pero Tate ya está llegando al meollo de su "análisis". A quienes realmente tienen la culpa de todo: las mujeres.

Tate las llama "hembras". Ellas, según dice, manipulan a los hombres y controlan a toda la sociedad. "Las mujeres apenas son sensitivas. Son sólo contenedores vacíos esperando que alguien instale el programa y luego se vuelven conservadoras, liberales, feministas o lo que sea", dice.

El vídeo de YouTube de 2022, publicado por la cuenta de una fan, porque Tate ahora está bloqueado en todas las redes sociales, se llama "La verdad sobre las mujeres". Recibió más de 41.000 clics, comparativamente poco para el autoproclamado misógino, al que siguen más de diez millones de personas sólo en X. En total, más de medio millón de usuarios leen sus dos canales de Telegram.

Capturas de pantalla de la cuenta de Tiktok de Tate llamando a las mujeres "propiedades".

Señas de identidad: dinero, coches y misoginia

Para muchos, el influencer misógino es el ejemplo por antonomasia de la masculinidad tóxica. Además de Tate, hay muchos otros ejemplos actuales de masculinidad tóxica en la cultura pop. Basta pensar en el actor Justin Baldoni, que acaba de ser demandado por acoso sexual por su coprotagonista Blake Lively, o en Amber Heard y Johnny Depp, que se arrastraron mutuamente a los tribunales. O en el satírico autor alemán Sebastian Hotz ("El Hotzo") , quien recientemente comentó sobre su propio comportamiento tóxico.

No existe una definición estandarizada de masculinidad tóxica ni es un término científico, explica el autor y filósofo Ole Liebl. "Tóxico significa venenoso. El término describe a hombres que se comportan como imbéciles. En otras palabras, comportamientos nocivos, destructivos o hirientes que están codificados por género", explica Liebl. Los activistas por los derechos de las mujeres ya habían acuñado el término en la década de 1980 como una expresión del comportamiento masculino caracterizado por la dominación y la insensibilidad.

A mucha gente le molesta el término. Según Liebl, contribuye poco a un análisis científico de las estructuras patriarcales. Los críticos también advierten que pone la masculinidad bajo sospecha generalizada y es perjudicial para la salud mental de los hombres. Éste fue también el resultado de una encuesta realizada a 255 participantes de la Universidad Qassim de Arabia Saudita y el Centro de Psicología Masculina de Londres.

Hacerse rico con la misoginia

Aunque Tate habla mucho sobre mujeres, en realidad no le interesan. Utiliza sus canales de las redes sociales para atraer a sus seguidores a su sitio web y les vende cursos en línea. La promesa: hacerse rico y tener éxito en poco tiempo, por una cuota anual de 500 dólares.

No sin ironía, Tate les quita del bolsillo el dinero a las mismas personas que quiere liberar "de matrix". Por ello, su comunidad lo celebra como el "salvador del hombre actual". Y no sólo los hombres.

Un fenómeno que Liebl conoce perfectamente. "Las masculinidades se presentan siempre como en crisis para legitimar el hecho de que ahora tienen que parecer especialmente fuertes y con nuevo vigor", afirma Liebl.

La epidemia de salvadores de la masculinidad

El modelo Tate ha encontrado innumerables imitadores. Hay miles de personas en X y YouTube que quieren vender sus guías y cursos en línea. Por ejemplo, se llaman a sí mismos "Alphamen" ('hombres alfa') y crean comunidades de flirteo en las que los hombres usan una jerga misógina para discutir cómo pueden ligar con mujeres y redescubrir su masculinidad.

El filósofo y autor Ole Liebl aborda el feminismo y la masculinidad en TikTok. Imagen: Privat

El fenómeno no se limita sólo al mundo virtual. Talleres de fin de semana como "Ser un Hombre Auténtico" o "Vivir la Masculinidad" se pueden reservar con tan sólo unos clics. Los organizadores se autodenominan 'coach' o formadores motivacionales y venden "8 días de poder masculino por 1.990 euros -posibilidad de pagar a plazos". Los talleres orientan a los participantes según la autodescripción en los arquetipos del "hombre salvaje, el niño interior, el guerrero, el seductor...".

En Reddit se puede ver lo problemática que se ha vuelto la influencia de la ideología de Tate. Hay cientos de mujeres cuyas parejas se han convertido en fans de Tate o madres cuyos hijos pequeños se han radicalizado.

"¿Qué debo que hacer?"

Una de ellas es la usuaria "Mystic_Falls36", de 27 años. En una publicación en busca de ayuda, describe cómo su pareja de muchos años ha estado consumiendo el contenido de Tate durante algún tiempo. Ha cambiado desde entonces.

Primero le pidió que dejara su trabajo y se convirtiera en ama de casa. Ya hace un año que está en casa y está embarazada de gemelos. Entonces su pareja empezó a hacer comentarios abusivos: "Estás en casa todo el día y la casa todavía no está limpia" o "ahora tienes tiempo para ir al gimnasio, así que hazlo".

En un momento dado, él le gritó que ella era sólo una mujer estúpida que nunca sería capaz de hacer lo que un hombre. Andrew Tate era uno de los pocos hombres que lo entendían. Del dicho se pasó pronto al hecho. Delante de su familia, el seguidor de Tate le dio un puñetazo en la cara a su novia de toda la vida. "¿Qué debo hacer?", pregunta ella de forma anónima en Reddit.

"Incapaz de tener relaciones significativas"

Con este comportamiento "tóxico", los hombres no sólo perjudican a largo plazo a las mujeres, sino también a ellos mismos. Según diversos estudios, tienen una menor inteligencia emocional y una mayor agresividad que las mujeres. También se ha demostrado que tienen tasas de suicidio más altas, menos amigos íntimos y es menos probable que busquen consejo médico. Esto, dice Liebl, también conduce a la incapacidad de entablar relaciones íntimas y significativas.

En 2022, Andrew y su hermano Tristan Tate fueron arrestados en Bucarest acusados ​​de violación, trata de personas y pertenencia a organización criminal. También hay acusaciones de blanqueo de dinero y evasión fiscal por parte de la justicia británica. Los hermanos Tate lo niegan todo.

Unos días después de que se anunciaran los veredictos en el caso continuado de violación de Gisèle Pelicot y del descubrimiento de una red global de violadores en Telegram, un tribunal rumano declaró ilegal el proceso penal contra los hermanos Tate. Así que, por el momento, vuelven a ser libres.

(lgc)