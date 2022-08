Marilyn Monroe: el mito aún vive

Una actriz con talento, opacado por su belleza

Marilyn Monroe fue un símbolo de sensualidad y una leyenda de Hollywood. En el libro "Mito y musa", la autora Barbara Sichtermann escribió: "Prácticamente no había encanto femenino que no poseyera". Pero su atractivo muchas veces hizo que su talento como actriz no fuera valorado suficientemente.