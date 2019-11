Marchas en Colombia contra Iván Duque terminan en disturbios y actos vandálicos

Paro nacional del 21 de noviembre en Colombia: una protesta cantada

Ciudadanos de Medellín dicen aquí "no a la guerra, si a la paz". Otro decía, "denle la bienvenida a la generación del yo no me dejo", mostraba en Cali una mujer vestida con la camiseta de la selección colombiana de fútbol, mientras que en Barranquilla, que tiene "el mejor carnaval de Colombia", recurrieron a la ironía: "La plata de la educación es como la del ron, no se toca".