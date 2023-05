María Fernanda Maya: la bióloga apasionada por el mar

Kenya Cuevas: la activista trans que se volvió antifrágil

Kenya Cuevas fundó en 2018 la Asociación Civil "Casa de las Muñecas Tiresias”. Un año más tarde, la Casa Hogar "Paola Buenrostro” en homenaje a una trabajadora sexual asesinada en Ciudad de México. Aquí albergan y dan apoyo a mujeres trans y a personas vulnerables. Como lo fue ella desde la infancia. Por eso hoy la activista dice: "Si a mí no me gustó vivir esto, que no lo vivan otras personas”.