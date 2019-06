Manuel Valls, "preocupado" por contactos Vox-Ciudadanos

El exprimer ministro francés Manuel Valls, que lideró la lista de Barcelona pel Canvi-Cs a la alcaldía de Barcelona, ha mostrado hoy (9.06.2019) "gran preocupación" por los contactos de su formación con Vox y también por los pactos anunciados del PP con este partido. En varios mensajes a través de su cuenta de Twitter, Valls ha marcado así nuevamente distancias con la política de Ciudadanos respecto a Vox.

Precisamente hoy, los candidatos de Ciudadanos y Vox a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado y Rocío Monasterio, respectivamente, se han reunido por primera vez, un día antes de que acabe el plazo para negociar la Mesa de la Asamblea de Madrid.

"Pactos anunciados entre PP y Vox en muchas ciudades... reuniones de líderes de partidos constitucionalistas con Vox... ¿normalidad democrática? o ¿normalización de un partido de extrema derecha? No es lo mismo... Y no puedo esconder mi gran preocupación", ha sentenciado Valls. En otro tuit, Valls considera también que "el futuro de España, de nuestras comunidades o de nuestras ciudades no puede depender de los separatistas o de la extrema derecha. Madrid, Navarra, Barcelona... Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades y ser coherente".(efe)

