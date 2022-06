Manifestación en Madrid contra la OTAN a dos días de la cumbre

Unas 2.200 personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han manifestado este domingo (26.06.2022) para rechazar la celebración de la cumbre de la OTAN en España y plantear una alternativa a la Alianza Atlántica, basada en los principios de "paz" y "desmilitarización".

En la marcha, convocada por la Asamblea Popular contra la Guerra, la Plataforma Estatal por la Paz y la Asamblea OTAN NO Madrid, los asistentes han coreado consignas como "OTAN no, bases fuera" o "gastos militares para escuelas y hospitales", y han portado pancartas con lemas como "paz", "no a la guerra" o "vuestras guerras no las pagamos".

A la cabeza de la movilización, Willie Meyer, portavoz de la Plataforma Estatal por la Paz, ha comentado a Efe que luchar por la paz se ha convertido en una "necesidad" después de que la OTAN se haya convertido en un "obstáculo" para la consecución de ese objetivo.

La ministra española de Defensa, Margarita Robles, reivindicó por su parte el trabajo que realiza la Alianza en favor de la paz y destaca que quienes se manifiestan en contra "están en una clarísima minoría". "Respetando a los que van a manifestaciones, la paz no es patrimonio de ellos; todos trabajamos por la paz", dijo en una entrevista con EFE al ser preguntada por la protesta convocada para hoy con participación de representantes de sus socios de gobierno de Unidas Podemos. (efe)