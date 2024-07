Mamá ahora hace punk rock

Coser colchas y jugar al Scrabble: Eso no era suficiente para Ruth Miller, una mujer jubilada del Reino Unido. Tras su etapa como profesora, quiso volver a hacer música punk y fundó su propia banda. Con gran éxito.

Poco después de jubilarse, Ruth Miller enseñó a otras mujeres cómo llevar el punk al escenario sin disponer de grandes conocimientos musicales. Su «Unglamorous Music Project» ya ha sacado adelante a 16 bandas punk femeninas sólo en Leicester.

Imagen: SWR

Ruth es la madre punk de todas ellas. Está organizando un gran concierto en el que actuarán todas las bandas femeninas de la ciudad. Un cartel impresionante con Mental Load, Virginia's Wolves, Venus Ataxx, Velvet Crisis y todas las demás.

Imagen: SWR

Dina es la guitarrista y cantante de Virginia's Wolves. Es madre soltera y nunca había tocado en un grupo. «Subirme a un escenario por primera vez me cambió la vida. Por fin volví a tener una identidad». Porque como madre de niños pequeños, tu propia personalidad pasa a un segundo plano. «Ya ni siquiera tienes un nombre, eres la mamá de los gemelos o de Liam o de quien sea». Ahora tiene un concierto al menos una vez al mes.

Imagen: SWR

El Unglamorous Music Collective se ha convertido en todo un movimiento. Mujeres de otras ciudades de dentro y fuera del Reino Unido también se están uniendo para hacer música. Todo con el espíritu de Ruth Miller, quien murió poco después de grabar este programa. Pero su proyecto sigue vivo.



Horarios de emisión:

DW Español

