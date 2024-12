Malestar en Alemania por el apoyo de Elon Musk a la AfD

El multimillonario estadounidense Elon Musk publicó este viernes (20.12.2024) un mensaje en la red social X diciendo que "solo la AfD puede salvar a Alemania", en referencia al partido de extrema derecha alemán Alternativa para Alemania.

"No es la primera vez que Elon Musk comenta sobre la política alemana en X. No lo tenemos en cuenta, no emitimos juicios", declaró una portavoz del gobierno alemán, Christiane Hoffmann, durante una rueda de prensa habitual. La portavoz evitó hacer valoraciones sobre este mensaje, pero recordó que el gobierno alemán está "preocupado por el desarrollo de la plataforma X y lo que ocurre en ella".

El Partido Alternativa para Alemania (AfD), una formación de extrema derecha hostil a los migrantes, antisistema y prorrusa, celebró el mensaje. "Tienes toda la razón", publicó su copresidenta Alice Weidel.

Tras el mensaje de Musk en X, el canciller alemán, Olaf Scholz, dijo este viernes que el juicio político de Elon Musk, que formará parte del nuevo Gobierno de Donald Trump en EE.UU, "no es equivalente a su éxito empresarial".

"La libertad de opinión existe también para multimillonarios y eso implica que pueden decir cosas equivocadas. Baste con decir que todos los partidos democráticos en Alemania tienen otra opinión", dijo Scholz al ser preguntado al respecto en una comparecencia conjunta con el primer ministro estonio, Kirsten Michal.

El exministro de Finanzas y líder del Partido Liberal (FDP), Christian Lindner, respondió al mensaje de Musk recordando que se había sentido inspirado por las ideas del empresario y las del presidente argentino, Javier Milei, pero recalcó que AfD es un partido extremista y que está en contra de la libertad económica.

"Elon, he iniciado un debate político inspirado en sus ideas y las ideas de Milei. Aunque el control de la migración es crucial para Alemania, la AfD está contra la libertad económica y es un partido extremista de ultraderecha", escribió Lindner en su cuenta de X. Reunámonos y le explicaré todo lo que representa el FDP", agregó.

La AfD cuenta con alrededor del 19 % de la intención de voto en las encuestas de cara a las elecciones anticipadas del 23 de febrero, organizadas tras la caída del gobierno tripartito de Olaf Scholz a principios de noviembre.

Los conservadores de la CDU/CSU lideran con alrededor del 32 %, mientras que el SPD de Scholz se sitúa en torno al 15 %. Todos los partidos excluyen una cooperación gubernamental con la AfD.

aa (reuters,dpa,efe,afp)