Mahmud Abbas anuncia que viajará a la Franja de Gaza

El presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, anunció este jueves (15.08.2024) ante el Parlamento de Turquía que tomó la decisión de viajar a la Franja de Gaza, territorio palestino donde no ha podido estar desde 2007. "He decidido ir a Gaza con otros dirigentes hermanos palestinos", declaró el presidente del Fatah, ante los diputados turcos.

"Iré, aunque me cueste la vida. Mi vida no tiene más valor que la del niño más pequeño de Gaza. La victoria o el martirio", dijo, añadiendo que iría luego a "Jerusalén, nuestra eterna capital". El objetivo del viaje es intentar poner fin a los bombardeos de Israel sobre la Franja, porque Abbas considera que la única manera de obtener la paz es por medio de la negociación política.

"Solo las acciones políticas pueden traer la paz; las militares no. No está bien que Israel busque una solución parcial. Toda la tierra de Gaza es nuestra, igual que Cisjordania y Jerusalén Este. Trocear nuestro territorio, aunque sea quitando un palmo de tierra, nunca puede ser una solución", dijo el veterano líder. "Frente a un enemigo que no conoce límites, estamos unidos”, apuntó el dirigente.

"Gaza nos pertenece a todos”

Abbas comenzó su alocución, que duró 45 minutos, pidiendo una oración por Ismail Haniyeh, el dirigente del movimiento islamista palestino Hamás asesinado hace dos semanas en Irán en un atentado atribuido a Israel. Abbas también denunció que los ataques de Israel han matado a más de 40.000 personas y han destruido dos tercios de las infraestructuras en la Franja, asegurando que el objetivo de Israel es "cometer un genocidio y expulsar a los palestinos de su tierra".

"Gaza nos pertenece a todos y no aceptaremos ninguna propuesta que la divida", advirtió Abbas, quien reside en Ramala, en Cisjordania. Desde el comienzo del conflicto, el 7 de octubre, nadie ha podido entrar a la Franja de Gaza, excepto algunos pocos cooperantes. La zona, sometida a intensos bombardeos israelíes en represalia a las masacres de Hamás del 7 de octubre, está desde 2007 bajo control del movimiento islamista, rival de Fatah.

DZC (EFE, AFP)