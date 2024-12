El mercado navideño de Magdeburgo ha perdido su magia por este año. No sólo permanecía cerrado el sábado… ya no volverá a abrir esta temporada. Un problema económico para muchos de los encargados de los puestos y una pérdida también para los visitantes. Y, sin embargo, todo esto no es nada comparado con el sufrimiento de las víctimas y sus familias.