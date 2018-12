Mafias italianas en Alemania: "Son más hábiles que los clanes árabes”

DW: Señora Reski, ¿es grave el problema de la mafia en Alemania?

Petra Reski: Es un problema serio, y eso desde hace ya 40 años. Siento que Alemania se ha quedado dormida, y solo se despierta sobresaltada cuando hay un "gran golpe contra las mafias”. Sin embargo, nadie se preocupa por cerrar los vacíos legales que actualmente usan estas organizaciones criminales.

¿Por qué las mafias eligen a Alemania?

Reski: Alemania se quedó dormida en lo que respecta a las mafias.

Las mafias prefieren ir a los lugares en los que la economía funciona, y Alemania es el único país en Europa con una economía en crecimiento. Por eso el país es tan interesante para la mafia. En Italia ya prácticamente no hay grandes proyectos de construcción. Como existen en Alemania, las mafias prefieren actuar aquí.

¿Cómo son esos negocios turbios?

Si observamos la mafia del sector de la construcción, nos encontramos con empresas fantasma, trabajadores ilegales y materiales de menor calidad. En Alemania, sin embargo, la mafia no es descrita con ese nombre en los tribunales, sino como empresas que trabajan de manera ilegal.

¿Esto significa que en Alemania muchas de las cosas que hace la mafia no salen a la luz?

Así es. No es una opinión mía, son conclusiones que se pueden sacar leyendo los documentos de las investigaciones.

La Policía detuvo a presuntos miembros en varios países. ¿Cómo son las relaciones dentro de las mafias?

La ´Ndrangheta tiene la gran ventaja de que puede crear clanes en los distintos lugares en los que opera. Está presente en prácticamente todos los países del mundo.

¿Eso funciona a través de clanes familiares?

Sí y no. En los clanes no son aceptados solamente miembros de la familia, pero la ´Ndrangheta se basa en la consanguinidad. Así tienen la gran ventaja de que hay menos casos de traición.

¿Qué se puede hacer para frenar a la mafia?

Es necesario crear nuevas leyes, más adecuadas, y no cerrar los ojos, algo que se ha hecho en Alemania en los últimos 40 años. Nunca escuché a un político alemán usar la palabra "mafia”, a menos que la usara junto a las palabras "zona de retirada”. Eso era una forma de decirles a los alemanes que, en Alemania, los mafiosos descansan, pero no realizan actividades criminales. Me gustaría ver más compromiso político, algo que no he visto en ningún partido aún.

¿Qué leyes se deberían cambiar?

Especialmente las leyes contra el lavado de dinero. A pesar de un cambio en la ley, el mayor problema para los investigadores alemanes sigue siendo la falta de la inversión de la prueba. En Italia, por ejemplo, un inversionista tiene que demostrar que el dinero proviene de fuentes legales. En Alemania, la Policía tiene que demostrar que el dinero proviene de fuentes ilegales. Además, un policía en Alemania requiere de la autorización de un fiscal para comenzar a indagar. Una sospecha no basta. Eso, obviamente, es una invitación a los mafiosos, una opinión que comparte el fiscal antimafia italiano.

La policía en Alemania refuerza su trabajo contra los clanes árabes. ¿Hay similitudes con la mafia italiana?

La diferencia es que los clanes árabes son muy violentos y están muy presentes en la sociedad. Eso es algo que, obviamente, preocupa a los alemanes. Y también los políticos tienen interés en tratar ese problema y, al mismo tiempo, perfilarse como quienes luchan contra esos clanes. En cambio, la mafia italiana que tiene mucha más experiencia: nunca llamaría la atención con la detonación de un auto. La mafia es mucho más inteligente, y por ello no tiene tantos problemas con la política.

Usted vive hace muchos años en Italia. ¿Ha mejorado la situación?

En Italia aumentó la conciencia. Esa es la gran diferencia con Alemania, algo que se debe también a la poca información existente al respecto. Cada periodista que escribió acerca de la mafia y mencionó nombres, fue demandado y perdió en tribunales. Me incluyo en ese grupo. Entonces, los medios de comunicación ya no quieren informar acerca de ese problema, y los ciudadanos no se enteran de lo que hace la mafia en su país. En Italia, eso es muy distinto. Cada persona que quiera saber algo acerca de la mafia, puede averiguarlo.

La periodista y escritora alemana Petra Reski ha publicado varios libros acerca de la mafia. Actualmente reside en Italia.

(BG/CP)

