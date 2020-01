Maduro y la Asamblea Nacional: El gobierno no quiere poder, "quiere el símbolo”

La imagen de Juan Guaidó intentando saltar la reja que separa de la calle el edificio de la Asamblea Nacional de Venezuela dio la vuelta al mundo. Fue portada de periódicos y marcó, también, un nuevo episodio en la ya acontecida actividad política en el país sudamericano. El parlamentario quería ingresar al Congreso, donde se votaba por la directiva y donde él mismo era candidato. La Guardia Nacional se lo impidió y, en el interín, el chavismo eligió a Luis Parra. Como un relato ambientado en Macondo, finalmente la oposición reeligió a Guaidó como presidente de la AN en las oficinas del diario El Nacional. O sea, podría decirse que hay dos jefes del Parlamento. Es todo tan confuso que, legítimamente, un observador imparcial podría preguntarse qué pasó en verdad el domingo en Caracas.

"Lo que pasó es algo muy extraño”, dice a DW el consultor político Félix Seijas. "Parecía que el gobierno caminaba sobre un mar de tranquilidad, con buenas opciones de quedarse con una victoria en las legislativas de este año, y por eso resulta tan extraño que haya decidido esta maniobra", agrega el también académico de la Universidad Central de Venezuela. El temor de Seijas es que estemos apenas ante el comienzo de algo más grande. "Creo que poca gente puede decir que tiene toda la película clara. Hay sombras que no conocemos", especula.

¿Y qué podría haber pasado? "Una de las hipótesis es que está sucediendo algo que llevó al gobierno a apresurarse para hacerse con el control de la Asamblea Nacional. Puede haber presiones para que trate de hacerse con la ayuda de Rusia, que ha declarado que esa ayuda llegará sólo si Guaidó no es el presidente de la AN. Hasta ahora parece una actuación torpe por parte del gobierno, o un error de cálculo, pero quizás en los próximos días pasen cosas que le den sentido a lo que ocurrió el domingo”, agrega Seijas.

El plan de duplicar

El rechazo transversal a lo ocurrido, con países como Uruguay, Argentina, Bolivia y México condenando los hechos, podría dar la impresión de que el gobierno de Nicolás Maduro hizo una mala jugada impidiendo el normal desarrollo de la elección. "Eso es relativo. Cuando tomas una decisión política asumes costos y beneficios. Lo que buscaba el gobierno era aplicar su estrategia clásica de duplicar las instituciones. En Venezuela hay dos fiscales nacionales, dos tribunales supremos. Incluso a la Asamblea Nacional le montaron la Asamblea Nacional Constituyente”, dice el analista político Luis Vicente León, académico de la Universidad Católica Andrés Bello.

A juicio del experto, el gobierno de Nicolás Maduro intenta aprovechar que se fracturó a un ala opositora minoritaria para presentar esto como un quiebre total. "Lo muestra como una derrota de la oposición, cuando todo el mundo vio que lo que se hizo fue tomar la Asamblea. Hicieron una farsa con un fin bastante claro: sacar a la oposición del hemiciclo, y con ello, apoderarse de un símbolo". León, que también es presidente de Datanálisis, recuerda que el Parlamento carece de poder real, al igual que la presidencia encargada de Guaidó, pero goza de un activo simbólico muy importante.

Seijas, en cambio, lo ve de otra forma. Para él, la oposición no ha perdido el control de la Asamblea. "Eso no es correcto. Sigue habiendo un presidente de la AN, una sola AN y una sola junta directiva de la AN. Vender esta idea de que hay dos grupos es el trabajo del gobierno, y me parece mal que haya medios internacionales que compren ese discurso sin diferenciar de manera clara lo que fue un hecho írrito, lo ocurrido el domingo en el edificio del legislativo, de lo que son los hechos legítimos, es decir la reelección de Guaidó".

La confusa sesión donde se votó por el nuevo presidente de la AN, Luis Parra.

¿Gana Guaidó?

Así visto, puede ser que Guaidó haya salido fortalecido. Seijas, al menos, lo estima de ese modo: "El gobierno ha dado una oportunidad a la oposición para armarse. Incluso la facción 16 de Julio, que es claramente disidente de Guaidó, lo apoyó. Esto también puede darle un segundo aire a la comunidad internacional, que ya venía mostrando signos de agotamiento. La única explicación que uno puede darle a esto es que el gobierno está pensando que la oposición es incapaz de aprovechar esta situación o, de nuevo, calculó todo mal”.

"El problema es que esa unidad opositora está pegada con chicle”, rebate León. "Sí, se unen en contra de Maduro en este acto, pero no tienen una estrategia común de cara a la elección parlamentaria. Además, al ser sacados del hemiciclo se facilita la persecución de los diputados. Es obvio que esto no parará aquí. Lo que se ha logrado es hacer a la oposición mucho más dependiente de la comunidad internacional, pero… ¿qué puede hacer ésta ahora? Maduro ya está sancionado, no depende de la comunidad internacional, depende de sus aliados, que son China, Rusia y Turquía", sostiene.

León va más allá en su análisis: "Maduro estaba en una posición donde lo que ocurrió no le resta nada. Gana más de lo que pierde. Además, el gobierno no hizo lo que hizo para controlar poder, porque la Asamblea Nacional ya tenía un Politburó, que es la Asamblea Nacional Constituyente, el Poder Legislativo real. Lo que quiere el gobierno es debilitar a la oposición, eso es”.

