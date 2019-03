Maduro pide la renuncia de su gabinete tras apagón que paralizó a Venezuela

El Gobierno de Nicolás Maduro anunció este domingo (17.03.2019) una "reestructuración profunda" de su gabinete para "blindar la patria" ante cualquier amenaza, en momentos en que el líder opositor Juan Guaidó realiza una gira nacional para lograr una movilización a favor de la "libertad" de Venezuela.

"El presidente Nicolás Maduro ha solicitado a todo el Gabinete Ejecutivo poner sus cargos a la orden a los efectos de una reestructuración profunda de los métodos y funcionamiento del gobierno bolivariano para blindar la Patria (...) ante cualquier amenaza!", dijo hoy la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Aunque no es la primera vez que Maduro pide a sus ministros renunciar, la decisión ocurre en un momento en el que el país atraviesa una nueva fase de crisis política y tras el apagón que paralizó por cinco días a la nación petrolera, sumida ya en hiperinflación, escasez de medicinas y fallos de servicios públicos.

La crisis política venezolana se acentúo en enero pasado, cuando el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino al considerar que Maduro usurpa la Presidencia por ganar unos comicios tachados de fraudulentos.

Denuncian compra de votos

Por otra parte, el diario The New York Times publicó hoy un artículo en el que acusa al Gobierno de Venezuela de utilizar alimentos y medicinas para presionar a los ciudadanos antes de las elecciones presidenciales de 2018, advirtiéndoles que dejarían de recibir subsidios y tratamientos si no votaban por Nicolás Maduro.

En concreto, habla del testimonio de 16 integrantes de las misiones médicas cubanas a Venezuela, que describieron un sistema de manipulación política deliberada, como no utilizar medicinas de primera necesidad en pacientes con el objetivo de reservarlas para el periodo electoral, cuando se exigían votos a favor de Maduro a cambio de tratamientos.

"Maduro y sus partidarios han usado a su favor el colapso económico de la nación para mantenerse al mando de Venezuela: han tentado a votantes hambrientos con comida, han prometido subsidios adicionales con la victoria de Maduro y han exigido que la gente que acudiera a las urnas presentara los carnets de identificación partidista para el reparto de raciones del Gobierno", dice el texto.

Las técnicas

Las fuentes apuntaban a varias técnicas, "desde simples recordatorios para votar por el Gobierno hasta denegar tratamiento a los simpatizantes de la oposición que tienen enfermedades mortales".

Además, afirman que se les ordenó ir puerta a puerta en barrios empobrecidos para ofrecer medicinas a la vez que se les advertía de que "se les cortaría el acceso a los servicios médicos si no votaban por Maduro o por sus candidatos".

Mismas amenazas que a estos médicos se les ordenó hacer a puerta cerrada, en las consultas con pacientes que padecían de enfermedades crónicas.

CT (EFE, AFP)

