Maduro anuente a dialogar con oposición para combatir COVID-19

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se mostró este miércoles (25.03.2020) dispuesto a dialogar y llegar a acuerdos con la oposición para hacer frente a la pandemia mundial del COVID-19, que llegó a ese país y donde se contabilizan 106 contagiados.

El mandatario abogó por reunirse con sectores de la oposición para "llegar a acuerdos con ellos en función de los intereses del país", que lleva 10 días en situación de aislamiento social para evitar contagios.

"He escuchado voces sensatas de la oposición. Ahorita hay que cuidarse mucho, pero con los cuidados estoy dispuesto a reunirme con todos los sectores de la oposición que quieran conversar sobre la pandemia del coronavirus y los cuidados de nuestro pueblo y llegar a acuerdos con ellos en función de los intereses del país", insistió.

"Ceder en orgullos”

El presidente venezolano, vía telefónica a través del canal estatal de televisión VTV, se mostró a favor de "ceder en orgullos" para "llegar a acuerdos que favorezcan al pueblo por encima de la politiquería". "No me importa que no me reconozcan, lo que me importa es que trabajemos por Venezuela (...) nos pongamos de acuerdo para que se levanten las sanciones contra Venezuela", sostuvo.

En ese sentido, propuso que la Nunciatura Apostólica preste su sede para un encuentro con dirigentes de la oposición entre los que nombró a los excandidatos presidenciales Manuel Rosales y Henrique Capriles, así como al expresidente del Parlamento Henry Ramos Allup.

Por su parte, el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por más de 50 países, anunció hoy la entrega de 20 millones de dólares, procedentes de "cuentas rescatadas por el gobierno encargado", a organismos internacionales para la atención de la pandemia en territorio venezolano.

Pero puso como condición "irrenunciable" que esos recursos "no pasen por el manejo del usurpador (el presidente Maduro) ni de sus cómplices" porque, dijo, que "el chavismo robaría y extorsionaría como lo ha hecho en los últimos años".

Henrique Capriles (en el centro de azul) en una imagen de archivo.

Capriles a favor del diálogo

El excandidato presidencial opositor Henrique Capriles, en la misma línea que Maduro, también abogó por "algún tipo de acuerdo" entre el Gobierno y la oposición para hacer frente a la pandemia en Venezuela.

El martes hizo un llamamiento, que reiteró este miércoles, al Ejecutivo de Maduro y a Guaidó a buscar acuerdos para conseguir financiación internacional con la que obtener los recursos necesarios para luchar contra el COVID-19.

Recordó a Maduro que él tiene "el control interno" del país y a Guaidó que cuenta con el "apoyo internacional", y sugirió "unir las dos manos" para afrontar la emergencia sanitaria, ya que la "única salida" a la pandemia es llegar "a un acuerdo y conseguir recursos del exterior".

"No hay solución posible en esta pandemia y coyuntura que estamos atravesando los venezolanos sin financiamiento internacional. Venezuela necesita recursos de afuera, y para que haya recursos de afuera Maduro sabe lo que tiene que hacer. Y nosotros, los que adversamos su régimen, sabemos también lo que debemos hacer", recalcó Capriles.

mg (efe, VTV)

