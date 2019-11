Madrid y el clima: una conferencia en tiempos turbulentos

Greta Thunberg, activista sueca, emprendió un viaje rumbo a Chile, donde originalmente estaba programada la cumbre sobre el cambio climático. Pero hubo cambio de planes, está regresando a Europa, en barco, por supuesto. La COP se celebrará en Madrid, España, debido a la crisis política que se está viviendo en Chile. Se espera que Greta llegue a Portugal y luego continúe su viaje hacia la metrópolis española.

Gracias a España

"En primer lugar le quiero agradecer a España por ser el anfitrión de la COP. Es un gran símbolo de solidaridad, ya que acogerán entre 20.000 y 25.000 personas. Esta es una señal muy importante. La COP será exitosa si logramos aumentar las ambiciones, es decir, que los países hagan más de lo que prometieron”, explicó la ministra alemana de Medio Ambiente, Svenja Schulze.

La cancelación de Estados Unidos

En el Acuerdo de París, en 2015 los más de 190 líderes de la ONU se habían comprometido a que la temperatura no debía superar los 1,5 grados. Por lo tanto, todos los estados debían mejorar su planes climáticos. Ahora, los científicos advierten que el cambio climático está progresando con mayor rapidez. ¿Se acordarán objetivos más ambiciosos en Madrid? Esto es todavía muy incierto. Hasta el momento, solo algunos países africanos y asiáticos prometieron una mayor protección ambiental. A principios de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien no cree en el cambio climático, se retiró del Acuerdo de París. "Lo lamentamos mucho, pero esperamos que sea una despedida por poco tiempo. No debemos dejar que las disidencias políticas sobre el clima se disipen rápidamente. Probablemente, el próximo año, la presidencia del G7, Estados Unidos, ni la presidencia del G20, Arabia Saudita, impulsarán alguna política climática”, dijo Heiko Maas, ministro alemán de Asuntos Exteriores.

Alemania también se debilita

Por otro lado, Alemania no está haciendo bien las cosas. El objetivo de ahorrar el 40 por ciento de los gases de efecto invernadero para 2020, fecha que se cumplirá en muy pocas semanas, está muy lejos de cumplirse. Muchos expertos ponen en duda la eliminación paulatina del carbón para 2038. Además, las emisiones del transporte público han aumentado en los últimos años. "La presión de la calle es crucial. Las manifestaciones tienen lugar todos los viernes. Esta presión también existe entre los políticos, la necesidad de hacer más por la protección del clima, se hará evidente”, señaló Ann-Kathrin Schneider, de la Federación alemana para el medioambiente y la conservación (BUND).

Una conferencia en tiempos turbulentos

Los objetivos que cada país se han fijado deben ser transparentes y sobre todo comparables. En entrevista con DW, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, expresó: "Será crucial que todos los estados y el sector privado, empresas y la sociedad civil, quejen en claro que quieren superar esta situación, porque no es sostenible”.

¿Compensación por pérdidas y daños?

Los grupos ecologistas también esperan que se progrese en un tema que hasta ahora no se ha tocado en profundidad en las conferencias sobre clima: la compensación por daños y pérdidas, en especial en los países más pobres. Sabine Minninger, experta en clima de "Pan para el mundo” (Brot für die Welt), dice a DW que los estados ricos quieren evitar ese problema porque tienen miedo de tener que emitir un cheque en blanco por los costos de los principales sucesos meteorológicos. Pero para la experta ese tema es fundamental. "Es particularmente difícil para los estados más pobres volver a ponerse de pie luego de un desastre natural o un suceso climático extremo, ya que carecen de recursos financieros. Y para ellos es difícil conseguir préstamos en los mercados de capitales para adaptarse al cambio climático".

Todas las miradas estarán puestas sobre la COP, ya que Greta Thunberg ha hecho mucho más visible este problema. Tal vez la presión por parte de las multitudes sea suficiente para persuadir a cada país para que se proponga objetivos aún más ambiciosos.

(bt/jov)

