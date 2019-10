Madrid: muere mujer sola y aparece momificada 15 años después

La Policía de la capital española informó el viernes (25.10.2019) que el cuerpo de una mujer fue hallado momificado en su vivienda. Al parecer, debió de morir sola hace aproximadamente 15 años, cuando tenía 78, y las condiciones de humedad y ventilación de su vivienda propiciaron la conservación del cuerpo. Al parecer, cuando la mujer vivía no tenía demasiado contacto con los vecinos. Estos no la veían desde 2004. Su pareja había fallecido antes y no tenía hijos. Durante todo este tiempo, los vecinos sospechaban que algo debía haberle pasado a la mujer, pues cada cierto tiempo se veían obligados a vaciarle el buzón, que se llenaba de correspondencia. Advirtieron a la Policía en varias ocasiones de que algo sucedía con la mujer, pero no ha sido hasta esta semana cuando finalmente se forzó la entrada a su vivienda, después de que una sobrina alertara a las autoridades de la desaparición de su tía. (dpa/ap)

