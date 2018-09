Madrid defiende el diálogo bilateral con el Gobierno de Venezuela

Ante quienes lo calificaron de "traidor" por haberse reunido en julio en Bruselas con su homólogo venezolano, Jorge Arreaza, Borrell justificó: "Uno habla con quien tiene desacuerdos". "No entiendo por qué no puedo hablar con un ministro de Venezuela y sí con una monarquía del Golfo ¿Por qué con China sí y con Venezuela no?", dijo en un encuentro empresarial en Madrid.

Borrell reiteró que la posición del Gobierno del socialista Pedro Sánchez respecto al resultado de las elecciones venezolanas de mayo es la misma que la que expresó en su momento la Unión Europea (UE), que no reconoció la victoria de Maduro.

Por otra parte, el jefe de la diplomacia española aseguró que su Ejecutivo hará "lo posible" para contribuir a la acogida de los venezolanos que salen de su país y destacó que tiene la orden de tratar de aumentar el número de visados por razones humanitarias. "Veremos si podemos atender a todos", matizó. (dpa)

